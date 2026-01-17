今か今かと家族が帰ってくるのを待っている小さな子どもの黒猫。待ちに待った家族の帰宅で見せてくれたのは…？あどけない子猫の姿は記事執筆時点で268万再生を超え、「可愛すぎ」「何回も見ちゃう」との声が寄せられることとなりました。

【動画：家族の帰宅を待つ『赤ちゃん猫』→ドアが開くと……とんでもなく尊い『お出迎えの光景』】

家族の帰りを待つ小さな子猫

Instagramアカウント『黒猫のクロちゃん』に投稿されたのは、生後1ヶ月の保護子猫「クロ」ちゃんが見せた日課を記録したリール動画です。

クロちゃんの日課とは、帰宅した飼い主さんをお出迎えすることなのだといいます。

ある日、部屋の扉の前でちょこんと座り、ジーっと扉の方向を見つめているクロちゃん。家族の誰かが帰ってくるのを待っているのだそうです。

「大好き」が伝わるお出迎え

部屋のドアから帰宅した家族が入ってくると、クロちゃんは「おかえり、待ってたよ」と言わんばかりにトコトコとお出迎え。あまりの可愛さに家族みんなノックアウトされているのだとか。

クロちゃんはよほど嬉しいのか、しっぽをピーンと立てて、お尻丸見えの状態で迎えてくれるといいます。自分を保護して助けてくれた家族のことが心から大好きな様子が伝わってくるようです。

クロちゃんは一家のアイドル

別の投稿では、クロちゃんが日課のお出迎えでちょこちょこと家族に駆け寄る姿も見られたのだとか。ドアが開いたそばから待ちきれない様子で向かっていくクロちゃんに、飼い主さん一家はもちろんのこと、投稿を見た多くの人々が癒されたのでした。

子猫に熱烈なお出迎えをしてもらえたら、溜まった疲れも吹き飛びそうですね。

最初に紹介した、クロちゃんの愛らしいお出迎えを収めた投稿には、「ちょこんとした2頭身の姿！可愛すぎます～♡」「こんなお出迎えキュン死するわぁ」「こんなに小さいのに、お迎えしてくれてる～」「愛しくて尊い背中でちゅ♡」「おちり丸見えは、大好きの証拠♡」「迎えられる方も、見守ってる方も、外野のあたしも悶絶ですね」といったコメントが集まりました。

Instagramアカウント『黒猫のクロちゃん』では、子猫ならではのあどけない可愛さと尊さが詰まった成長記録を見ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「黒猫のクロちゃん」さま

執筆：曽田恵音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。