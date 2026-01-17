大好きな飼い主さんのことをいつでも見ている猫ちゃん。3年も一緒にいると、飼い主さんの行動を見てマネまでできるようになるようです。そんな賢い猫ちゃんがドアを開ける光景が、再生回数18万回を超えて話題に。投稿には、「ドア開けちゃいますよねｗ」「猫って本当に賢くて可愛い」と、驚きと絶賛のコメントが寄せられることとなりました。

【動画：猫が３年間『飼い主の行動を観察』した結果…まるで人間のような『驚きの行動』】

閉まっているドアを見つめる猫ちゃん

飼い主さんの行動を観察した結果、ドアを自分で開けられるようになった猫ちゃんの光景が、Instagramアカウント『9キロのモフモフ怪獣』に投稿されて注目を集めています。ノルウェージャン・フォレストキャットの猫ちゃんはこの日、扉の前に座ってジッとドアを見つめていたそう。ドアノブに視線を向けて、何か考えるような様子だったといいます。

というのも、どうやら猫ちゃんはドアの向こうに行きたかった様子。多くの猫ちゃんであれば、ここで飼い主さんにお願いをしたり、ドアが開くまでひたすら待ち続けることでしょう。しかし、いつも飼い主さんの行動を真剣に観察している猫ちゃんは、どうすればこのドアが開くのか知っているのでした。

自分で上手にドアを開ける姿に驚愕！

ドアの向こうに行きたい猫ちゃんは、ドアに近づくと…なんと後ろ足で立ち上がり、前足をドアノブにかけたのだそう！

その後ろ姿は、まるで小さな子どもが背伸びをしてドアを開けようとしているかのよう。

そして、上手に前足でドアノブを押し下げた猫ちゃんは、開いたドアから意気揚々と部屋を出て行ったのでした。

飼い主さんの行動をしっかりと観察して、どうすればドアが開くのか理解している猫ちゃんのその賢さに思わず感服してしまいます。

飼い主さんと一緒に『お手』の訓練をした結果…

そんな猫ちゃんの賢さは、別の日にも垣間見えたそう。その日は、飼い主さんが猫ちゃんの前に自分の手のひらを出して『お手』をする練習をしていたとのこと。

飼い主さんによると、猫ちゃんと飼い主さんは3年間『お手』をする練習を続けているのだとか。しかし、猫ちゃんに芸を教えるのはなかなか難しいもの。猫ちゃんも大きなあくびを見せて、あまり乗り気ではないようです。

やはり、『お手』をするのは難しいか…と思った次の瞬間、なんと、猫ちゃんは一瞬だけ飼い主さんの手の上に自分の前足を置いてくれたそう！その賢すぎる猫ちゃんのポテンシャルに、驚きを隠せません。

そんな猫ちゃんの賢すぎる姿には、たくさんのコメントが寄せられることに。ドアを自分で開ける猫ちゃんの光景には、「賢いなあ」「鍵が掛かってるか分かる子もいますよね」「うちの猫さまもやり始めましたｗ」と感想が寄せられています。

Instagramアカウント『9キロのモフモフ怪獣』では、そんな賢くお利口な猫ちゃんの魅力がたくさん投稿されていますよ。

猫ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「9キロのモフモフ怪獣」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。