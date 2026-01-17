“これ1枚”で3WAY！【ハニーズ】大人の即戦力♡「着回し100点コート」

忙しい毎日でも、さっと羽織るだけでコーデが決まるアウターがあると心強いもの。そこで今回注目したのが、【ハニーズ】の3WAYコートです。上品なムードはそのままに、襟元やベルトのアレンジで印象チェンジができるアイテム。きれいめにもカジュアルにも馴染みやすいデザインで、つい手が伸びる存在になりそうです。そんな魅力がぎゅっと詰まった優秀アイテムを、早速チェックしてみて。

襟元やベルトのアレンジでパッとスタイルチェンジ

【ハニーズ】「3wayベルト付コート」\4,980（税込・セール価格）

ベルト付きのミドル丈コートは、上品な雰囲気が魅力の一着。テーラードカラー、スタンドネック、ステンカラーと3通りの襟アレンジが可能。さらに、取り外し可能なベルトの使い方次第で、きちんと見せたい日も程よくラフに着こなしたい日もスタイルチェンジして楽しめそうです。ヒップまで包み込む丈感とゆったりした身幅で、ゆったりめのセーターにもマッチしそう。「軽くて暖かなフェイクウール素材」（公式サイトより）は、着心地の良さも期待できます。

デニムでカジュアルに寄せても洗練された雰囲気に

上品さがベースにあるため、デニムパンツを合わせてカジュアルに寄せても洗練された雰囲気に。緩やかに裾に広がるラインは、今季注目のフレアパンツやプリーツスカートやとも相性がよさそうです。公式サイトによると、ショート丈のボトムと合わせてベルトを締めると、ミニワンピ風の着こなしも楽しめるとのこと。また、ボタンを外してハンサムに着こなすのもおすすめです。

着回し力と冬に嬉しい機能を兼ね備えた優秀コート

【ハニーズ】「3wayピーコート」\3,980（税込・セール価格）

クリーンな雰囲気のピーコートは、大人世代のコーデでの活躍に期待大。上で紹介したベルト付きコート同様、襟元は3WAY仕様で、装いに合わせてスタイルチェンジを楽しめます。短すぎず長すぎない丈感で腰まわりのカバーもさりげなく。ワイドパンツやハイウエストのスカートと合わせてもバランスよくまとまりそうです。さらに「抗菌防臭」「静電気軽減」という冬に嬉しい機能も付いています。

程よいゆとりで端正なルックスに抜け感をプラス

シンプルながらきちんと感もあり、お仕事シーンにも自然になじみそうなのが魅力。程よくゆとりのあるシルエットで、端正なルックスにさりげない抜け感をプラス。スッキリとしたナロースカートと合わせれば、上品にまとめつつメリハリのあるバランスに仕上がりそうです。ボタンを外してニットワンピと合わせれば、大人の余裕を感じさせるお出かけスタイルにも。着回しやすさと上品さを兼ね備えた一着は、シーズンを通して活躍しそうです。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S