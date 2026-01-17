新馬戦から3戦3勝のリリージョワ

17日に行われた中央競馬の京都10R・紅梅ステークス（芝1400メートル）で、1番人気のリリージョワ（牝3、武幸）が4馬身差で圧勝した。勝ちタイムは1分20秒7。鞍上はクリストフ・ルメール騎手。前走では後のG1・2着馬を完封しており、ネット上の競馬ファンから「桜花賞馬候補」の声が相次いだ。

大外発走のリリージョワ。好スタートから一度は控えたが、少しずつポジションを上げ、スタート400メートルで先頭に立った。直線に入ると、鞍上の手綱は持ったまま引き離す一方。ルメールが後ろを振り返る余裕を見せ、4馬身差で圧勝した。

昨年10月のもみじSでは11月の京王杯2歳Sの優勝馬で、年末のG1朝日杯FSで2着と好走したダイヤモンドノット（牡3、福永）相手に勝利を収めた逸材。G1阪神JFには出走せず、始動戦でいきなり完勝した。

ネット上の競馬ファンも驚き。「さすがにG1レベルか…」「くっそ強い」「桜花賞候補でてきたね」「桜花賞出るなら頭で買います」などの声が寄せられた。また、マイルの距離は未経験なこともあり「やはりスピードは一級品。あとはマイルがどうかだけ」「マイルいけるんじゃない？」などの声も上がった。

リリージョワは父シルバーステート、母デサフィアンテ（母の父キングカメハメハ）の血統。デビューから3戦3勝としている。



