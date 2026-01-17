計8種類ものスイーツが楽しめる！伊藤久右衛門「季節限定プレート」
伊藤久右衛門が本店を構える京都・宇治は、源氏物語「宇治十帖」の舞台としても知られています。
この歴史ある地ならではのコンセプトを取り入れた、豪華なスイーツプレートです。
伊藤久右衛門「源氏物語 いちご抹茶スイーツプレート」
販売期間：2026年1月10日(土)より提供中
販売価格：単品 1,690円(税込) / お茶セット 2,190円(税込)
取扱い店舗：宇治本店・JR宇治駅前店
「源氏物語 いちご抹茶スイーツプレート」は、源氏物語をイメージして作られた季節限定の特別メニューです。
プレート上には、宇治抹茶ロールケーキ、宇治抹茶だいふく、宇治抹茶チーズケーキをはじめ、ミニサイズのいちご抹茶パフェなど、計8種類ものスイーツが勢揃いしています。
プレートの内容詳細
多彩な味わいを少しずつ楽しめるのがこのプレートの魅力です。
生チョコレートは「宇治抹茶」と「宇治ほうじ茶」の2種類を用意。
さらにアイスクリームも「宇治抹茶」と「バニラ」が添えられ、宇治抹茶といちごの魅力を余すところなく堪能できます。
宇治の歴史と思いに馳せながら楽しむ、優雅なティータイムにぴったりな一皿です。
伊藤久右衛門「源氏物語 いちご抹茶スイーツプレート」の紹介でした。
