伊藤久右衛門が本店を構える京都・宇治は、源氏物語「宇治十帖」の舞台としても知られています。

この歴史ある地ならではのコンセプトを取り入れた、豪華なスイーツプレートです。

伊藤久右衛門「源氏物語 いちご抹茶スイーツプレート」

販売期間：2026年1月10日(土)より提供中

販売価格：単品 1,690円(税込) / お茶セット 2,190円(税込)

取扱い店舗：宇治本店・JR宇治駅前店

「源氏物語 いちご抹茶スイーツプレート」は、源氏物語をイメージして作られた季節限定の特別メニューです。

プレート上には、宇治抹茶ロールケーキ、宇治抹茶だいふく、宇治抹茶チーズケーキをはじめ、ミニサイズのいちご抹茶パフェなど、計8種類ものスイーツが勢揃いしています。

プレートの内容詳細

多彩な味わいを少しずつ楽しめるのがこのプレートの魅力です。

生チョコレートは「宇治抹茶」と「宇治ほうじ茶」の2種類を用意。

さらにアイスクリームも「宇治抹茶」と「バニラ」が添えられ、宇治抹茶といちごの魅力を余すところなく堪能できます。

宇治の歴史と思いに馳せながら楽しむ、優雅なティータイムにぴったりな一皿です。

伊藤久右衛門「源氏物語 いちご抹茶スイーツプレート」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 計8種類ものスイーツが楽しめる！伊藤久右衛門「季節限定プレート」 appeared first on Dtimes.