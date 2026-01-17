京都・宇治の伊藤久右衛門茶房にて、旬の国産いちごを使用した季節限定パフェを提供中

宇治抹茶のほろ苦さと、フレッシュないちごの甘酸っぱさが絶妙なハーモニーを奏でる「いちご抹茶パフェ」が登場しました。

伊藤久右衛門「いちご抹茶パフェ」

販売期間：2026年1月10日(土)より提供中

販売価格：単品 1,390円(税込) / お茶セット 1,890円(税込)

取扱い店舗：宇治本店・JR宇治駅前店・祇園四条店

「いちご抹茶パフェ」は、鮮やかなピンクのマカロンクッキーと、たっぷりとトッピングされた旬の国産いちごが目を引く一品です。

グラスの中には宇治抹茶ゼリーやもちもち食感の白玉が詰め込まれており、いちごの「赤」、白玉の「白」、抹茶の「緑」が織りなす美しいコントラストを楽しめます。

口に広がるフレッシュないちごの酸味と、宇治抹茶ならではの濃厚な風味との相性は抜群。

京都・宇治の茶房でしか味わえない、この時期だけの特別なデザートです。

伊藤久右衛門「いちご抹茶パフェ」の紹介でした。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 口に広がるフレッシュないちごの酸味！伊藤久右衛門「いちご抹茶パフェ」 appeared first on Dtimes.