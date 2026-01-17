癒しのイラストと直感的なパズル要素が融合！Sticky Hands『マージキャット：キャットピアパズル』

Sticky Hands Inc.は、App StoreおよびGoogle Playストアにて、新作スマートフォンパズルゲーム『マージキャット：キャットピアパズル』の事前登録を開始。

配信開始日は2026年1月29日を予定しており、癒しのイラストと直感的なパズル要素が融合したアドベンチャーゲームです。

Sticky Hands『マージキャット：キャットピアパズル』

配信開始日：2026年1月29日予定

対応OS：iOS／Android

ジャンル：パズル

事前登録：App Store、Google Playにて受付中

Sticky Hands Inc.から、誰でも簡単に楽しめるマージパズルシステムと、心温まる可愛いイラストが特徴の新作ゲーム『マージキャット：キャットピアパズル』が登場します。

本作は単なるパズルゲームにとどまらず、魅力的な猫の仲間たちと共に繰り広げられる感情豊かな冒険や、生と死の狭間を舞台にしたミステリアスな物語が展開されます。

幻想の島「キャットピア」を巡るストーリー

物語の主人公は、不器用な決意の果てに突然の事故に遭い、猫たちの楽園（パラダイス）である幻想の島「キャットピア」へとたどり着きます。

「いつか捨てられるくらいなら、私から先に去ってやる」と考えていた主人公ですが、パズルを進めるにつれて、一晩中自分を探し回る「マリー」の存在や、秘められたストーリーがパズルのピースのように明らかになっていきます。

最高のガイド猫「チェシャ」と共に、家に帰る道を探す旅が始まります。

直感的なマージパズルと温かい変化

ゲームシステムは、オブジェクトを合成（マージ）して新しいアイテムを作り出す、直感的なパズルスタイルを採用しています。

見知らぬ世界での予期せぬ出会いや、ストーリーの進行に合わせて訪れる温かい変化を体験できる点が魅力です。

パズルをクリアしていくことで、「私」が知らなかった事実や、キャラクターたちの心情が徐々に紐解かれていきます。

日常の癒しを提供するカジュアルゲームを得意とするSticky Handsならではの、優しい世界観が広がっています。

事前登録情報

現在、App StoreおよびGoogle Playストアにて事前登録を受け付けています。

App Store：https://apps.apple.com/app/merge-cats-catopia-puzzle/id6746182545

Google Play：https://play.google.com/store/apps/details?id=com.stickyhands.mergecats

心温まるストーリーとパズルで癒しのひとときを。

Sticky Hands『マージキャット：キャットピアパズル』の紹介でした。

