ºå¿À¡¦¹â¶¶¤¬ÈïºÒÃÏ¤ÎÄ¹ÅÄ¤ÇÌîµå¶µ¼¼¡Ö¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×
¡¡ºå¿À¤Î¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¤¬ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é£³£±Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿£±£·Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©¿À¸Í»ÔÄ¹ÅÄ¶è¤Î¿¿ÍÛ¾®³Ø¹»¤Ç¡¢Ìîµå¶µ¼¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿ÌºÒÅö»þ¤ÏÈòÆñ¾ì½ê¤Ë¤Ê¤êÌó£³£°£°£°¿Í¤¬ÈòÆñÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤¿³Ø¹»¤Ë¤Ï¡¢¸µµ¤¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡¸áÁ°Ãæ¤ÎÌîµå¶µ¼¼¤Ë¤Ï¡¢¿¿ÍÛ¾¯Ç¯ÌîµåÉô¤Î£³£²¿Í¤¬»²²Ã¡£¹â¶¶¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò°ì¿Í°ìÃúÇ«¿Í»ØÆ³¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ë¤Ï¾¯Ç¯¤¿¤Á¤È£±µåÂÐ·è¡£¾®³ØÀ¸¤¬¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¤Ï¡¢ÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¸á¸å¤Ë¤Ï¡ÖÌ´¼ø¶È¡×¤È¤·¤ÆºÂ³Ø¤â¹Ô¤¤¡¢¼«¤é¤ÎÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£º¸ÏÓ¤Ï¡ÖÎý½¬¤¬³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤»þ¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ò¹¥¤¤Ç¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡×¤È¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£