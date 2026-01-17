長時間の着用でも蒸れにくい！ヨコイ「エアフィール立体マスク」

ヨコイは、紫外線対策と通気性を両立した新商品「エアフィール立体マスク」の販売を開始します。

2026年1月15日より、全国のドラッグストアやホームセンター、公式オンラインストアにて展開される、機能性と快適さを兼ね備えたマスクです。

ヨコイ「エアフィール立体マスク」

発売日：2026年1月15日

価格（10枚入）：437円(税込)

価格（30枚入）：1,078円(税込)

サイズ：W115×H130mm

販売場所：全国のドラッグストア、ホームセンター、公式オンラインストア（ヨコイオンラインショップ）

創業60年の老舗マスクメーカーである株式会社ヨコイから、高い紫外線遮蔽率と快適な着け心地を実現した「エアフィール立体マスク」が登場します。

この製品は、UVカット率97％を誇る特殊素材と、通気性に優れた薄型高性能フィルターを採用しています。

春先から強まる紫外線への対策と、長時間の着用でも蒸れにくい快適性を両立させたアイテムとなっています。

紫外線をしっかりブロックするUVカット性能

「エアフィール立体マスク」は、特殊なUVカット素材を使用することで、97％という高い紫外線遮蔽率を実現しています。

株式会社ヨコイが15歳以上の女性571名を対象に実施したアンケートによると、90.1％の女性が紫外線対策を行っていると回答しています。

さらに、顔への紫外線対策が一番気になると回答した方は73.5％にのぼります。

日焼けだけでなく、紫外線による素肌へのダメージを懸念する声が多く挙がっています。

本製品は、ウイルスや花粉対策に加え、こうした紫外線による肌へのダメージを抑える効果が期待できます。

特に紫外線ダメージが気になる頬周りをしっかりとカバーする設計となっています。

新形状で実現した快適さとフィット感

薄型高性能フィルターの採用により、高い通気性が確保されています。

蒸れや熱がこもりにくく、息苦しさを軽減する装着感で、長時間の使用でもストレスを感じにくい仕様です。

形状にもこだわり、頬周りをカバーしつつサイドラインのフィット性を向上させた新形状を採用しています。

無駄のないすっきりとしたシルエットでありながら、口元には余裕を持たせており、呼吸や会話がスムーズに行えます。

耳ゴムには、痛くなりにくい柔らかな素材が使用されています。

エアフィール立体マスク（ベージュ×コーラル）

シンプルで肌なじみの良いニュアンスカラーが採用されています。

ベージュ×コーラルは、明るく優しい印象を与えるカラーリングです。

10枚入りはチャック付き袋、30枚入りは個包装となっており、用途に合わせて選ぶことができます。

エアフィール立体マスク（グレージュ×チャコール）

グレージュ×チャコールは、シックで落ち着いた雰囲気を演出します。

性別や年齢を問わず使いやすいカラーです。

ファッションを選ばないシンプルなデザインが魅力となっています。

エアフィール立体マスク（ピンクベージュ×モカ）

ピンクベージュ×モカは、肌に血色感をプラスする柔らかな色合いです。

幅広い層のユーザーに向けたラインナップとなっています。

紫外線対策と通気性を両立し、これからの季節に活躍する新商品。

ヨコイ「エアフィール立体マスク」の紹介でした。

