¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£·ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£·Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡£¶£´£³£´¿Í¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ºå¿ÀÃ¸Ï©Âç¿ÌºÒ¤«¤é£³£±Ç¯¡£ÀáÌÜ¤ÎÆü¤Ë¼èÁÈ¤ËÎ×¤ó¤ÀÊ¼¸Ë½Ð¿ÈÎÏ»Î¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡À¾»°ÃÊÌÜ£²£±ËçÌÜ¤ÎÄ«¶½µ®¡Ê£³£µ¡Ë¡á¹âº½¡á¤ÏÅìµ±Î¶¡Ê¶Ì¥Î°æ¡Ë¤òÎ©¤Á¹ç¤¤¤«¤éÎÏ¶¯¤¯²¡¤·½Ð¤·¤Æ£²¾¡£²ÇÔ¡£¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¹âº½»Ô¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¿ÌºÒ»þ¡£¡ÖÎ¾¿Æ¤¬Âç¤¤ÊÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤ÏÊì¿Æ¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¡¢Éã¤Ï¥¿¥ó¥¹¤¬ÅÝ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£¡ÖÂç¤¤Ê¤³¤È¤Ï¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾»°ÃÊÌÜ£±£±ËçÌÜ¤Î¹ëÇò±À¡Ê£²£°¡Ë¡áÉð·¨¡á¤ÏÉÙ»Î¤Î»³¡ÊÆ£Åç¡Ë¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì£²¾¡£²ÇÔ¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤¬¤Ã¤¿¡£ÈþÊý·´¿·²¹ÀôÄ®½Ð¿È¡£ÍÄ¤¤º¢¤Ë³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ä¼þ°Ï¤ÎÂç¿Í¤«¤é¡¢¿ÌºÒ¤Î¤³¤È¤Ï¶µ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ÀÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤º¢¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ëÁêËÐ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ËëÆâ·Ð¸³¼Ô¤ÇÅìËë²¼£µ£²ËçÌÜ¤ÎËÌ磻Ëá¡Ê£³£¹¡Ë¡á»³¶Á¡á¤ÏËÌ¾¡Î¶¡ÊÈ¬³Ñ¡Ë¤ÎÅö¤¿¤ê¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢°ú¤Íî¤È¤·¤Æ£²¾¡£²ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¡Ö²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬ÂÎ¤¬Æ°¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤³¤³¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ä¤ê£³ÈÖ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¿ÌºÒ»þ¤Ï¤¿¤Ä¤Î»Ô¤Î¼«Âð¤Ë¤¤¤¿¡£¡ÖÉã¿Æ¤¬¥¿¥ó¥¹¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¥¿¥ó¥¹¤«¤éÎ¥¤ì¤í¡Ù¤È¶«¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤é¡¢¿À¸Í¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È²óÁÛ¡£´Ø¼èÉüµ¢¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤ì¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡À¾Ëë²¼£´£³ËçÌÜ¤ÎÀéÂåÂç¹ë¡Ê£²£·¡Ë¡á¶å½Å¡á¤ÏÊæ¿ó¡ÊÈø¾å¡Ë¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤·£²¾¡£²ÇÔ¡£¡Ö»×¤¤ÀÚ¤êÅö¤¿¤ì¤¿¡£¾ì½ê¤ÇÎÏ¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·Î¸Å¤Î¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¤¤Ã¤¿¤é¡¢ËÜÍè¤ÎÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤¿¡£ÆÍ¤¤è¤ê¤â²¡¤»¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£Æôºê»Ô½Ð¿È¡£¿ÌºÒ»þ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡Ö£±£°ºÐ¾å¤Î·»¤Ë¥¿¥ó¥¹¤¬ÅÝ¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢Êì¤¬Ê¤¤¤¤«¤Ö¤µ¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤«¤éÊì¤Ï¾®¤µ¤ÊÍÉ¤ì¤Ç¤âÉÝ¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤«¤éÃÏ¿Ì¤Î¤³¤È¤ò¶µ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅìËë²¼£±£´ËçÌÜ¤Î¹ëÑãÍº¡Ê£²£¶¡Ë¡áÉð·¨¡á¤ÏÆ£ÁÔÂç¡ÊÆ£Åç¡Ë¤òÆÍ¤½Ð¤·£³¾¡£±ÇÔ¡£¡ÖÁ°¤Ïº¹¤·¤ÆÉé¤±¤¿¡£¿ÆÊý¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿ÄÌ¤ê¡¢Å°ÄìÅª¤ËÆÍ¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£É±Ï©»Ô½Ð¿È¡£À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³Ø¹»¤Î¼ø¶È¤ä¼þ°Ï¤«¤é¿ÌºÒ¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì°é¤Ã¤¿¡£¡ÖÊ¼¸Ë¸©¤Ë´Ø¼è¤¬¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¾å¤¬¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£