¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎÁ°£×£Â£Á½÷»ÒÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¡¦¹õÌÚÍ¥»Ò¡Ê£³£´¡Ë¡¢¸µ£É£Â£Æ½÷»ÒÀ¤³¦¥¢¥È¥àµé²¦¼Ô¡¦»³ÃæèÁ¡Ê£²£´¡Ë¡á¤È¤â¤Ë¿¿Àµ¡á¤¬£±£·Æü¡¢¤½¤í¤Ã¤Æ²¦ºÂÊÖ¤êºé¤¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï½êÂ°¤¹¤ë¿¿Àµ¥¸¥à¤¬¿À¸Í»ÔÃæ±û¶è¤ÎÌ«Àî¿À¼Ò¤Ç¿·Ç¯¹±Îã¤ÎÉ¬¾¡µ§´ê¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£²¿Í¤È¤âºòÇ¯¤Ë¥É¥¤¥Ä¤Ç²¦ºÂ¤ò¼º¤Ã¤¿¡£»³Ãæ¤Ï£´·î¤Ë£³ÃÄÂÎ¤Î¥Ù¥ë¥È¤òÊÝ»ý¤·¤Æ¤¤¤¿¥Æ¥£¥Ê¡¦¥ë¥×¥ì¥Ò¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¤Î£´ÃÄÂÎÅý°ìÀï¤ËÎ×¤ß¡¢£°¡Ý£²¤ÎÈ½Äê¤Ç½é¹õÀ±¡£¹õÌÚ¤Ï£±£°·î¤Ë£×£Â£Ï²¦¼Ô¤Î¥¶¥é¡¦¥Ü¥ë¥Þ¥ó¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¤È¤Î£²ÃÄÂÎÅý°ìÀï¤Ë£±¡Ý£²¤ÎÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡È½Äê¤Ëµ¿Ìä¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤ÇÇÔ¤ì¤¿¹õÌÚ¤Ï¡Ö¥Ü¥ë¥Þ¥óÁª¼ê¤ÈºÆÀï¤·¤Æ¡¢Åý°ì²¦¼Ô¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¡ÊºÆÀï¤¬·è¤Þ¤ì¤Ð¡Ë¾ì½ê¤Ï¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢ºÎÅÀ¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£»ä¤Ïº£²ó¤â¥Ò¥Ã¥È¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤À¤±¡×¤È¼«¿®¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡£´·î¤ËÍ½Äê¤¹¤ë»³Ãæ¤Î¼¡Àï¤Ï¡¢¥ë¥×¥ì¥Ò¥È¤Î°úÂà¤Ë¤è¤ê¶õ°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë²¦ºÂ¤Ø¤Î·èÄêÀï¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡£¡Öº£Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤ÏÀ¤³¦ÊÖ¤êºé¤¡£º£¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ë´ðÁÃ¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸µ£×£Â£ÏÀ¤³¦¥ß¥Ë¥Þ¥àµé²¦¼Ô¤Î·»¡¦ÎµÌé¤«¤é¤Î½õ¸À¤â¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤é¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¼¡Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤ê¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£