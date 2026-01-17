ブンデスリーガ第18節ブレーメン対フランクフルトの一戦が行われ、打ち合いの末3-3のドローに終わった。



どちらのチームにも日本人選手が在籍しており、ブレーメンではGK長田澪、DF菅原由勢が先発。フランクフルトではMF堂安律がスタート、DF小杉啓太がメンバー外となった。



計6ゴールが生まれるも、日本人選手がスコアラーになることはなかったが、どちらの選手も得点のお膳立てをしている。





まずはフランクフルトの堂安だ。1分、右サイドでボールを受けると、得意のカットインからペナルティエリア左サイドの大外へクロス。これを味方が折り返し、最後はノッティンガム・フォレストからやってきたアルノー・カリミュエンド・ミュインガが押し込んだ。堂安らしい右サイドからのパスで先制点の起点となった。先制されたブレーメンだが、菅原のプレイから同点に。29分、味方とのワンツーから敵陣に侵入すると、相手ディフェンスライン裏にめがけて正確なスルーパス。これに抜け出したユスティン・エンジンマーがフィニッシュに成功し、菅原にアシストがついた。菅原らしいインテリジェンスと上手さが光ったプレイとなり、今季のリーグ戦では4アシスト目となった。互いに日本人選手が存在感を示すゲームとなり、勝ち点1を分け合う結果に。第19節ではブレーメンがレヴァークーゼンと、フランクフルトはホッフェンハイムと対戦する。