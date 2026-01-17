¥½¥·¥¨¥À¤Ç¤Ï57Àï5¥´¡¼¥ë¤È·ë²Ì½Ð¤º¡¡¤½¤ì¤¬°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ç¤Ï¡È21Àï7¥´¡¼¥ë¡É¤ÈÊÑËÆ¤¹¤ë¥µ¥Ç¥£¥¯¤ÎÉÔ»×µÄ
¤è¤Û¤É¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î´Ä¶¤¬¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥½¥·¥¨¥À¤È¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÇÁ´¤¯ÊÌ¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¿FW¤¬¤¤¤ë¡£
º£Åß¤Ë¥½¥·¥¨¥À¤«¤é¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ø400Ëü¥æ¡¼¥í¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç´°Á´°ÜÀÒ¤·¤¿FW¥µ¥Ç¥£¥¯¡¦¥¦¥Þ¥ë¤À¡£
¥µ¥Ç¥£¥¯¤Ï2022Ç¯¤Ë¥¢¥ë¥á¥ê¥¢¤«¤é¥¯¥é¥Ö¥ì¥³¡¼¥É¤È¤Ê¤ë2000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥½¥·¥¨¥À¤Ø°ÜÀÒ¡£¤·¤«¤·¥½¥·¥¨¥À¤Ç¤Ï»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤»¤º¡¢57»î¹ç¤Ç5¥´¡¼¥ë¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¤Ï¥½¥·¥¨¥À¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¬¡¢·ë¶É¥½¥·¥¨¥À¤Ç¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬½Ð¤º¡£º£Åß¤Ë²þ¤á¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ø°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤À¤¬¡¢15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñ²¦ÇÕ¥Ù¥¹¥È16¤Î¥×¥ë¥´¥¹Àï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¥½¥·¥¨¥À¤ÇÉÔ¿¶¤À¤Ã¤¿FW¤¬¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ç¤Ï21Àï7¥´¡¼¥ë¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤Î¤À¤«¤éÌÌÇò¤¤¡£
¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÇ°´ê¤ÎÅÀ¼è¤ê²°¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£µ¨¸åÈ¾Àï¤Ë¤É¤³¤Þ¤Ç¿ô»ú¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
#CopaDelReyMapfre— RFEF (@rfef) January 15, 2026
@Burgos_CF | 0-2 | @valenciacf
0-1 Rubén Iranzo (10¡Ç)
0-2 Umar Sadiq (50¡Ç)#LaCopaMola | Octavos de final pic.twitter.com/O3buUJ9j5n