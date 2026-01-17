出口夏希、エゴサを報告 映画『万事快調』の好反響に笑顔「思った以上にうれしいお言葉をいただいた」
俳優の南沙良、出口夏希が17日、都内で行われた映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』の公開記念舞台あいさつに参加した。
【写真】ノースリーブのドレスで華やかな南沙良
きのう16日に封切りとなった本作。南は「きのう、友達が観に行ってくれたみたいで。普段は、あまり観に行ってくれないんですけど、これを観て『すごく面白かった』と言ってくれたので、すごくうれしかったです」と反響を語った。出口は「きのう、初日だったじゃないですが。Xで『万事快調』ってエゴサしました」と照れながら明かし「思った以上にうれしいお言葉をいただいて、きょうは安心して来れました」とうれしそうに話していた。
発表当時21歳の大学生で、第28回松本清張賞を受賞した波木銅の青春小説を映画化した本作は、ど田舎の高校生3人の“禁断の課外活動”を描く。
ラッパーを夢見ながらも、学校にも家にも居場所を見いだせず鬱屈とした日々を送る朴秀美（ぼく・ひでみ／南沙良）。陸上部のエースで社交的、スクールカースト上位に属しながらも、家庭では問題を抱えている映画好きの矢口美流紅（やぐち・みるく／出口夏希）。大好きな漫画を自己形成の拠り所としている、斜に構えた毒舌キャラの岩隈真子（いわくま・まこ／吉田美月喜）。
夢を追うことが難しい、未来が見えない町で毎日を鬱々と過ごす3人が、自分たちの夢をかなえるため、そしてこの町とおさらばするには、一攫千金を狙うしかない――。「あのさあ…一緒に金儲けしようって言ったら、する？」という朴秀美の誘いから、同好会「オール・グリーンズ」の禁断の課外活動が始まる。
イベントには、吉田美月喜、黒崎煌代、NIKO NIKO TAN TAN（OCHAN、Anabebe）、児山隆監督も参加した。
