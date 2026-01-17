【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day1】 1月17日10時～ 配信

「カンナ（水着）」

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」に関するフィギュア情報を公開した。

マックスファクトリーより「カンナ（水着）」のフィギュアが発売される。1月22日より予約受付を開始予定で、価格は21,800円。ピチッとした競泳水着を身に着けたカンナの新作フィギュアで、腰に手を当てて睨みを効かせた表情が彼女らしい作りになっている。

このほかソラレインより1月30日に予約受付を開始予定の「カヨコ（ドレス） メモリアルロビーVer.」のフィギュアも公開。アンニュイな表情のドレスカヨコを立体化しており、価格は22,000円。また、グッドスマイルアーツ上海が予約受付を実施している「ホシノ（臨戦）」のアナウンスも行なわれた。

「カヨコ（ドレス） メモリアルロビーVer.」

「ホシノ（臨戦）」

【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day1】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.