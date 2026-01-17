アニエスベー×ピエール・エルメ・パリ♡50周年を彩る限定チョコレート

フレンチシックを体現するアニエスベーから、心ときめくバレンタインギフトが登場します。共にリアルなフレンチスタイルを提案してきたピエール・エルメ・パリのチョコレートを、特別なスペシャルボックスで展開。ブランド設立50周年という記念すべき節目を祝うラインアップは、味わいはもちろん、アート性の高いデザインも魅力です。大切な人への贈り物にも、自分へのご褒美にも選びたくなる特別感に包まれています♡

50周年を祝う限定チョコレート

2026年1月23日(金)より、アニエスベーのカフェ店舗および直営の一部店舗で数量限定発売となるのは、2種類のスペシャルチョコレート。

「チョコレート3種詰め合わせ」は4,050円で、アマンドノワール、アプリコノワール、アナナスオレの3種入り。

「パールオランジュ」は3,240円で、ピエール・エルメ・パリの定番人気フレーバーを楽しめます。

いずれも、イラストレーターのローラ・エレーヌが描く「パリの街のパノラマ」を配した特別ボックス仕様です。

オンライン限定の豪華ギフトセット

アニエスベー公式オンラインブティックでは、チョコレートとコラボアイテムを組み合わせた数量限定のスイーツギフトセットを展開。

「スイーツギフトセットA」は11,550円で、チョコレート3種詰め合わせと1616/aritajapanコラボのマグカップ&ソーサー各1点入り。

「スイーツギフトセットB」は9,990円で、パールオランジュとエスプレッソカップ&ソーサー各1点をセットに。

「スイーツギフトセットC」は14,850円で、パールオランジュとアニエスべーシャンパン750mlボトルを組み合わせています。

※価格は全て税込

カフェでも楽しめるバレンタイン

アニエスベーのカフェ店舗では、チョコレートとドリンクのセットなど、バレンタインシーズンに向けた特別メニューも登場予定。

ギフトとしてだけでなく、店内でゆったりと味わうひとときも楽しめるのが魅力です。ショッピングの合間に、パリのエスプリを感じる甘い時間を過ごしてみてはいかがでしょうか♪

パリの想いを贈るバレンタイン

アニエスベーとピエール・エルメ・パリが紡ぐ限定チョコレートは、50周年という節目にふさわしい特別な存在。味わい、デザイン、組み合わせのすべてにフレンチスタイルが息づいています。

大切な人へのギフトはもちろん、自分自身を甘やかす一箱としてもおすすめ。この季節だけの特別な出会いを、ぜひ手に取ってみてください♡