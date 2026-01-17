指や耳など、事故や病気、先天性の疾患などで失った体の一部に装着する人工装具「エピテーゼ（人工ボディー）」が、注目されている。

義足などのように身体的な機能を補うことはできないが、形や大きさ、色などが本物そっくりで、外見に悩む人にとって心のケアになるという。（矢子奈穂）

本物さながら

「心の傷を治してもらえたような感じがした。自分に自信を持てるようになった」

北海道内の女性（５８）は２年ほど前、自身の右耳のエピテーゼが完成した時のことをそう振り返る。「小耳症」という病気で、生まれつき右耳が小さく、聴力がなかった。「子どもの頃、友達に耳のことをからかわれた。ポニーテールなど耳が見える髪形に憧れたが、右耳を見られないように髪の毛で隠し続けてきた」と打ち明ける。

エピテーゼは主にシリコーン製で、医療用の接着剤を使って着け外しが可能だ。部位は指や耳、目や乳房など様々。一人一人の肌の色や大きさ、形に合わせて型を作り、周囲の皮膚になじむ色に着色するなどして、オーダーメイドで本物さながらに仕上げる。

この女性の場合、たまたま見つけたＳＮＳで、エピテーゼの製作や相談を行う専門サロン「エピテみやび」（東京）代表の田村雅美さん（４３）を知り、直接依頼した。右耳の型を取るなどして、予備用も含めて二つ作ってもらい、当時の費用は約２０万円だった。女性は「エピテーゼのおかげで、右耳が見える髪形に初めて挑戦できた」と喜ぶ。

神奈川県内の女性（３８）は、結婚式に向けて左手の人さし指用のエピテーゼを２０１９年に作った。幼い頃に誤って脚立に左手が挟まり、人さし指の３分の２程度を失った。生活する上ではそれほど困らなかったが、人目を気にして左手をなるべく隠して過ごしてきた。「結婚式では、結婚指輪をした左手を笑顔で堂々と披露できた」と語る。

普及活動

田村さんは、歯科技工士として働きながら製作技術を学び、１７年から活動を始めた。１０００件以上のエピテーゼの製作・相談実績があり、「利用客のアンケートなどから、外見の不安やストレスが減り、自己肯定感が高まって前向きな気持ちになっていることがうかがえる」と話す。エピテーゼはまだ認知度が低く、製作できる技術者が少ないため、展示会を開いたり、養成講座で技術者を育成したりと普及活動も行う。厚生労働省によると、製作に必要な資格は定めておらず、業者数などは把握していない。

２０年以上の実績があるエピテーゼ製作企業の「アヘッドラボラトリーズ」（東京）や「池山メディカルジャパン」（愛知）によると、エピテーゼは１５年ほど前から注目され始めた。医療関係者からの紹介のほか、個人が直接申し込む場合もあるという。

外見と心理を研究する、目白大教授の野澤桂子さんによると、近年、がん治療に伴う脱毛など外見の変化への苦痛を軽減する「アピアランス（外見）ケア」の重要性が社会で認識されるようになった。外見に悩む人が外出したり、人間関係を築きやすくなったりすることは、社会全体にもメリットがある。

野澤さんは「体の一部を失った時に、自然な見た目を再現することで就労や就学など社会生活を続けやすくなる人がいる」と話す。一方で、「外見が整っていたほうがいいということは他人が決めることではなく、エピテーゼの使用は本人の希望が大前提。外見への偏見や差別がない社会にしていくことも重要だ」と指摘する。

◇

外見の悩みは主観的でデリケートだ。必要性は決めつけられないが、見た目に悩む人の心を支える手段として、エピテーゼの存在が広く知られるようになればと感じた。

原則保険適用外／購入費補助する自治体も

エピテーゼは原則、保険の適用外で、価格は業者ごとに異なる。部位や大きさなどによっても異なるが、数万円〜数十万円ほどかかり、費用を補助する自治体が出てきた。

東京都は今年度から、エピテーゼ購入費用の支援制度がある自治体向けに補助事業を始めた。

歯科医師で、都医療連携・歯科担当課長の田村光平さんは「がん以外の病気や事故などで体の一部を失い、外見に悩んでいる人も対象に加えた。少しでも負担を軽減できれば」と語る。

川崎市や群馬県高崎市、大阪府箕面市なども、費用の補助を独自に始めている。

購入する際は、複数の業者に問い合わせ、価格や完成までの期間、過去に手がけた製品の写真などを比べて決めるようにしたい。