TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後3時45分に、なだれ注意報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表（雪崩注意報） 17日15:45時点

留萌地方では、17日夜遅くから18日昼前まで風雪や大雪に、18日までなだれに注意してください。上川、留萌地方では、18日昼前まで落雷に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■留萌市
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意

■増毛町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意

■小平町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意

■苫前町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意

■羽幌町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意

■天売焼尻
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意

■初山別村
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意

■遠別町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意

■天塩町
□なだれ注意報【発表】
　18日にかけて注意