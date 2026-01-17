気象台は、午後3時45分に、なだれ注意報を留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻、初山別村、遠別町、天塩町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・留萌市、増毛町、小平町、苫前町、羽幌町、天売焼尻などに発表（雪崩注意報） 17日15:45時点

留萌地方では、17日夜遅くから18日昼前まで風雪や大雪に、18日までなだれに注意してください。上川、留萌地方では、18日昼前まで落雷に注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■留萌市

□なだれ注意報【発表】

18日にかけて注意





■増毛町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■小平町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■苫前町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■羽幌町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■天売焼尻□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■初山別村□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■遠別町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意■天塩町□なだれ注意報【発表】18日にかけて注意