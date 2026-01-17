¡Ö¤¹¤²¤¨¡×¡Ö²¿¤ä¤é¤»¤Æ¤ó¤À¤è(¾Ð)¡× ­àÇòÈ±¡õ¾ó¤ÎÏ·ÇÌ­á¥É¥é¥ÞÅÐ¾ì»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ÎÁ°ÅÄÈþÇÈÎ¤¡á2001Ç¯»£±Æ

¡¡14Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡Ö¥é¥à¥Í¥â¥ó¥­¡¼¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¡¢È¿Ä®Î´»Ë¡¢Âç¿¹ÆîÊþ¡¢ÄÅÅÄ·ò¼¡Ïº¤é±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤¿¤Á¤¬Ãæ³Ø»þÂå¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿Ä®¤Î½»¿Í¡¦¹õ¹¾¤ÎÇÌ¤µ¤óÌò¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿Á°ÅÄ¤Ï»ç¤Î¥Ù¥ì¡¼Ë¹¤òÈï¤Ã¤¿ÇòÈ±¡õ¾ó¤ò¤Ä¤¤¤¿¹ø¤Î¶Ê¤¬¤Ã¤¿Ï·½÷¤ò¹¥±é¡£°­ÂÖ¤ò¤Ä¤­¡¢¾ó¤ò¿¶¤ê²ó¤¹»Ñ¤«¤é¤Ï°ÛÍÍ¤Ê¥ª¡¼¥é¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡2024Ç¯¤ËÂè49²óµÆÅÄ°ìÉ×±é·à¾ÞÆÃÊÌ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿­à¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë³¦¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É­á¤Ç¤¢¤ëÁ°ÅÄ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿»Ñ¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁ°ÅÄÈþÇÈÎ¤¤µ¤ó¤À!!!!!¡×¡Ö¤¹¤²¡¼¡×¡ÖÍÅ¤·¤¤Ï·ÇÌÌò¤Ê¤Î¤Ë¤â»þ¤Î¤Ê¤¬¤ì¤ò´¶¤¸¤ë¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¡£Á°ÅÄÈþÇÈÎ¤¤Ë²¿¤ä¤é¤»¤Æ¤ó¤À¤è(¾Ð)¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ÎÁ°ÅÄÈþÇÈÎ¤ ¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£