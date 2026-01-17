¡Ö¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤ËåºÎï¤Ê¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡ª¡×à¥Þ¥ÞÍ§áËÌÀî·Ê»Ò¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È»£±ÆË¡¤òµÆÃÏ°¡Èþ¤¬¾Î»¿¡¡¥Õ¥¡¥ó¡ÖÁêÀÈ´·²¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¤ÎÀ¼
¡Ö»ä¤Î´é¤¬¥É¥Ç¥«¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×
¡¡2»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÏ°¡Èþ(35)¤¬¥Þ¥ÞÍ§¤Î½÷Í¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢º£Ç¯½é·Ê»Ò¤µ¤ó¤È¥é¥ó¥Á♡¡¡¤ª·Þ¤¨¤Þ¤Ç¥Þ¥·¥ó¥¬¥ó¤ËÏÃ¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ßÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÌÀî·Ê»Ò(39)¤ÈËË¤ò´ó¤»¹ç¤¦2¥·¥ç¥Ã¥È¡£
¡¡¡Ö·Ê»Ò¤µ¤ó¼Ì¿¿»£¤ë»þÀäÂÐ¡¢¤°¤¤¡ª¤Ã¤È»ä¤è¤êÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡£»ä¤Î´é¤¬¥É¥Ç¥«¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ª(¤È¤Ï¸À¤ï¤º¤Ë¼«Á³¤Ëw)¤½¤³¤Çµ¤ÉÕ¤¤¤¿¡Ä¤³¤ì¡¢ËÜÅö¤ËåºÎï¤Ê¿Í¤¢¤ë¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡ª¾Ð¡×¤È»ýÏÀ¤òÅ¸³«¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö´é¤¬Âç¤¤¤¤Î¤¬·ù¤Ê¿Í¤È¡¢¿Í¤Î´é¤ÎÂç¤¤µ¤Ê¤ó¤Æµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¿Í¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ªÃãÌÜ¤ÊÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥¥ì¥¤¤ÊÁêÀÈ´·²¡×¡Ö¹ë²Ú²á¤®¤Þ¤¹¤Ê¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¥Þ¥Þ¤µ¤ó¡×¡ÖÈþ¿Í»ÐËå¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡µÆÃÓ¤Ï2020Ç¯8·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¡£Æ±£¹·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿ËÌÀî¤È¼ýÏ¿¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Þ¥ÞÍ§¤È¤·¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤ë¡£