「は？ 18歳!?」PK戦で２本止めた！ ガンバ守護神の圧巻セーブをファン絶賛！「神がかってた」「将来のA代表ですな」【U-23アジア杯】
４強に導く活躍ぶりだ。
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月16日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップの準々決勝でヨルダンと対戦。１−１で迎えたPK戦を４−２で制した。
このPK戦で奮闘したのがGK荒木琉偉だ。後攻のヨルダンの１人目、４人目のPKを完璧な読みでストップ。先攻の日本は全員が成功した。
試合を中継した『DAZN』の公式Xが荒木の２つのPKセーブを公開。SNS上では以下のような声があがった。
「神セーブ!!」
「PKストップだけじゃなく、試合中からビッグセーブ連発してたし間違いなくこの試合のMVPだわ」
「対ヨルダン戦のMVPは荒木。何回セーブしたかわからないレベルで神がかってた」
「は？ 18歳!? ここU23やで！」
「18歳でこれはえぐすぎる」
「これで18歳はイカつい 将来のA代表ですな」
「飛び級で試合に出ててしっかり結果残してる」
「日本のキーパーレベル上がってきたな!!」
「素晴らしいGK！ 今後が楽しみ」
「荒木ー!! こんな感情爆発させることあるんやな〜」
「荒木PK２本止めてんのえぐい ガンバの選手やで〜って自慢したい」
「GK王国ガンバ大阪所属の荒木琉偉18歳」
「ガンバ大阪の未来は明るい！」
G大阪のアカデミー育ちで、17歳の誕生日にプロ契約を締結。世代別代表の常連で、昨秋のU-20ワールドカップに出場するなど国際舞台の経験も豊富だ。将来が嘱望される俊英がアジアの舞台でも実力を証明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】読みは完璧！ ガンバ18歳GK荒木琉偉の圧巻PKセーブ×２！
