独自の視点で取材し旬な情報をお届けする「ミヤワキのシテン」。

テーマは危機的な状況に陥っていると言っても過言ではないカキです。



「広島産カキの現状と私たちにできる支援」こちらについて取材してきました。



威勢よく初競りが行われたおとといの広島市中央卸売市場。広島産のタイやタチウオなどが競り落とされました。



■宮脇キャスターリポート

「今年初めての競りが行われる市場の中でも気になるのが広島産のカキです」





カキの大量死が問題となる中、市場の取扱量にも影響が出ています。去年11月の殻つきカキは前の年から半減。むき身のカキも1割ほど減っています。こちらの仲卸も十分な量を確保できていないと言います。■イノクチ 大前俊介 さん「殻が大きくても中身が小さかったりしている20数年間やっているけど1回もないです」心配なのは今後についてです。■イノクチ 大前俊介 さん「生産者がやっていけるのか心配広島県でカキが冬にないのは残念なことなので、早く復活してもらいたいというのが思い」こんなデータがあります。東京商工リサーチ・広島支社によると県内に本社を持つカキ関連事業者は60社。今回の大量死による影響は300億円規模の見通しです。県内のカキ関連事業者の業歴構成を見ると、50年以上が46.2％。100年以上が5.8％。半分以上が50年以上続く業者。かつ60歳を越える経営者の割合が62.5％。高齢化も進む中、長年続いた事業の継続にも影響が出る可能性あります。きょうのシテンはこちら。「わたしたちにできる支援」生産者を励まそうと立ち上がったのが広島市中央卸売市場水産物部協議会・魚食普及委員会。その支援策がカキ入りの「キーマカレー」づくりです。実は今、広島産のカキが売れていない現状がある。その理由の1つが仕入れ価格の高騰です。モノが少ないので価格は高騰。スーパーでは例年150グラム398円くらいのものが今年は498円から598円で売らないといけない状況。高くなると、消費者は手を伸ばしにくくなります。もう1つは風評被害です。消費者からは死んだカキが多いので「味が落ちているのでは」や「小ぶり」などといった声も。生産者としては決して生育が良くなくても、今あるものを出来る限り商品化していくしかないのが現状。よって、「今出ている商品を消費すること」が生産者の支援につながります。そのため、商品になりにくい小ぶりなカキなどを使って新たな商品にしようと考えられたのが「キーマカレー」。カレーであれば、かたちなどカキの大きさを心配する必要がなく、小ぶりなものでも使いやすくなります。また、いい出汁の味も出るそうです。今、500食を目指し試作していて、3月に行われる予定の「市場まつり」で販売予定しています。その売り上げの一部を生産者支援に充てる予定です。この商品化だけで全ての業者を救えるわけではありません。ただ、目的としてはこうした消費が生産者の支援に繋がることを知ってもらうそのきっかけにしたい。また、カキを扱う加工業者や飲食店、また生産者自らも今あるカキをいかに商品化して売り上げにつなげていくのかということを考える、そのきっかけになればという思いがあります。以上、ミヤワキのシテン、広島産のカキの現状と支援についてお伝えしました。【2026年1月7日放送】