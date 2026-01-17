南沙良、爆破シーンの火力に恐怖「焼け死ぬかと思うぐらい」 児山隆監督も驚く
俳優の南沙良が17日、都内で行われた映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（1月16日公開）の公開記念舞台あいさつに参加した。
【写真】ノースリーブのドレスで華やかな南沙良
公開後の今だから言えるエピソードを話すことに。ラストにある爆破シーンについて南は「テストをやって本番をやったんですけど、テストの時は熱いけど我慢できる程度だったんです。1回しかできないし、大丈夫かなと思ったら本番はレベルが違うぐらい熱くて。焼け死ぬかと思うぐらい。本気で逃げました。あんなに熱いって聞いてなくてびっくりしました」と振り返る。出口夏希も想像以上の炎だったことに衝撃を受け、児山隆監督も「俺らもあんなに燃えるって聞いてなかった」と担当者が張り切ってしまったという。南は「背中が焼けているんじゃないかと思って確認しました」と思い返していた。
発表当時21歳の大学生で、第28回松本清張賞を受賞した波木銅の青春小説を映画化した本作は、ど田舎の高校生3人の“禁断の課外活動”を描く。
ラッパーを夢見ながらも、学校にも家にも居場所を見いだせず鬱屈とした日々を送る朴秀美（ぼく・ひでみ／南沙良）。陸上部のエースで社交的、スクールカースト上位に属しながらも、家庭では問題を抱えている映画好きの矢口美流紅（やぐち・みるく／出口夏希）。大好きな漫画を自己形成の拠り所としている、斜に構えた毒舌キャラの岩隈真子（いわくま・まこ／吉田美月喜）。
夢を追うことが難しい、未来が見えない町で毎日を鬱々と過ごす3人が、自分たちの夢をかなえるため、そしてこの町とおさらばするには、一攫千金を狙うしかない――。「あのさあ…一緒に金儲けしようって言ったら、する？」という朴秀美の誘いから、同好会「オール・グリーンズ」の禁断の課外活動が始まる。
イベントには、吉田美月喜、黒崎煌代、NIKO NIKO TAN TAN（OCHAN、Anabebe）も参加した。
