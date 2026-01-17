【楽天】 辰己涼介が残留でどうなる外野レギュラー争い　新助っ人、復活期す中堅、若手らで大激戦の競争に

国内フリーエージェント（ＦＡ）権を行使していた楽天・辰己涼介外野手が１６日に残留を発表し、外野手のレギュラー争いがさらにし烈になった。

レギュラーの最右翼に立つのは、昨年、定位置をつかんでいた中島大輔外野手。昨シーズンは初めて規定打席に到達し、打率２割６分６厘、６本塁打、３１打点、２２盗塁をマークするなど、飛躍した。走攻守３拍子そろった３年目外野手は「去年の自分を超える」と不動の定位置確保に燃えている。

残留が決まった辰己は昨季は２軍落ちを経験するなど、１１４試合出場で打率２割４分、７本塁打、３２打点と苦戦。守備力は球界屈指なだけに、２４年に最多安打をマークした打棒が復活すれば、攻守でチームの中心になる存在だ。

助っ人コンビにも期待がかかる。新外国人として昨季までツインズでプレーしたカーソン・マッカスカー外野手と契約。昨季３Ａで２２発を放ったパワーは魅力的だ。昨季途中に加入して４本塁打に終わったオスカー・ゴンザレス外野手の巻き返しに注目が集まる。

小郷裕哉外野手の復活は競争に大きな影響を与える。２４年は１２球団唯一の全試合フルイニング出場だったが、昨季は９０試合出場にとどまり打率１割７分３厘、２本塁打と低迷。勝負のシーズンに臨む。

現役ドラフトでソフトバンクから加入した佐藤直樹外野手も争いに加わる。昨季は分厚い選手層を誇るソフトバンクで自己最多の１０４試合に出場して、打率２割３分９厘、５本塁打、１８打点をマーク。走攻守で高い能力を秘める２７歳は新天地でレギュラーを奪う可能性を持つ。

若手も虎視たんたんと狙う。２１年ドラ１の吉野創士外野手は昨季プロ初安打。今オフは台湾でのウィンター・リーグでも好成績を残すなど、勢いに乗る。

昨季まで４年連続４位。若手、中堅、ベテラン、助っ人らの激しい争いでチームを活性化させていく。