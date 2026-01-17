お笑いコンビ「ロザン」が１６日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。立憲民主党と公明党の新党設立に言及した。

立憲民主党の野田佳彦代表と公明党の斉藤鉄夫代表は１６日、国会内で新党「中道改革連合」の設立を発表した。

宇治原史規は「良いかどうかっていうのは色々捉え方があるよなと思う。１つは分かりにくさがまだあるかな」と指摘。２つの党について「衆議院選挙があるということで、衆議院の方だけ立憲民主党と公明党から離党して、合流して新党を作る。参議院の方はそのまま」と私見を述べ「選挙のためにやったんやなって言われてしまいかねないやり方してる。『参議院の方もこうします』『そのうち全部新しい党になります』ってその先のことまで見据えて言っていただけたらいいんですけど。今回の選挙の結果を受けて決めるということだったらわかりにくい」と意見を呈した。

また「支持団体があって宗教色がある。元々の立憲民主党の所属している人たちも抵抗感があるやろうな。そこをどうするか」と懸念しつつ「逆に言うと、公明党は他のところと一緒になった場合、宗教色が薄まる。もしかしたらそれがプラスに働くこともあるかもしれない」とも見据えた。