¡ÚÅìµþ½÷»Ò¡Û¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¥µ¥ò¤¬Ä»¶ô¤«¤ä¤Ë£³¥«¥¦¥ó¥È¸¥¾å¡¡µý³Ú¶¦ÌÄ¤¬£±²óÀïÇÔÂà¡ÖÌýÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×
¡¡Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹£±£·Æü¤Î²£ÉÍ¥é¥¸¥¢¥ó¥È¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤Ç¥¿¥Ã¥°¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡Öà¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥×¥ê¥ó¥»¥¹á£Í£á£ø¡¡£È£å£á£ò£ô¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¡×¤¬³«Ëë¤·¡¢ºòÇ¯ÇÆ¼Ô¤Î¡Öµý³Ú¶¦ÌÄ¡×¤³¤ÈÃæÅçæÆ»Ò¡Ê£³£´¡Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ñ¡¼¥ß¥µ¥ò¤¬£±²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤¹ÇÈÍð¤ÎËë³«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¤È¥ß¥µ¥ò¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î£±²óÀï¤Ç¡¢»³²¼¼ÂÍ¥¡õÄ»¶ô¤«¤ä¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï¥´¥ó¥°Á°¤Ë¤·¤«¤±¤Æ¥ß¥µ¥ò¤¬¥¹¥×¥ì¡¼¤òÈ¯¼Í¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ï¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ê¤ê¤Õ¤ê¹½¤ï¤Ì¹¶Àª¤Ç°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£¤À¤¬¡Ö¥¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å¡×¤È¤Î¥Á¡¼¥àÌ¾¤òÈ¯É½¤·¤¿»³²¼¤ÈÄ»¶ô¤Î½³¤êµ»¤Ë¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ï¥ß¥µ¥ò¤¬¤·¤«¤±¤¿¥é¡¦¥Þ¥Ò¥¹¥È¥é¥ë¤òÀÚ¤êÊÖ¤µ¤ì¤Æ´Ý¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î£³¥«¥¦¥ó¥È¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¶þ¿«¤ÎÇÔÀï¤ËÃæÅç¤Ï¡Ö¥¯¥½¡¼¡ª¡¡¥¢¥¤¥Ä¤é¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¿·»²¼Ô¡Ä¡×¤È¿°¤ò³ú¤à¡£¥ß¥µ¥ò¤â¡ÖÄ»¶ô¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë±©¤Ð¤¿¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤ÎÌýÃÇ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤ÈÇÔÀï¤ò²ù¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¤³¤Î½éÀïÇÔÂà¤òÎÈ¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥ß¥µ¥ò¡Ë¡¢¡ÖÉé¤±¤¿¤é¾¡¤ÁÊÖ¤»¤Ð¤¤¤¤¡ª¡×¡ÊÃæÅç¡Ë¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¾¡¤Ã¤¿Ä»¶ô¤Ï¡Ö½Ð¤»¤ëµ»¤òÁ´Éô¤Ï¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¤±¤ÉºÇ¸å¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£Í¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡ÀäÂÐÍ¥¾¡¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÀë¸À¡£»³²¼¤â¡Ö»ä¤¿¤Á¥¥Ã¥¯¥¹¥é¥Ã¥·¥å¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î£±²óÀï¤Î·ë²Ì¤ò¼õ¤±¤Æ£²²óÀï¡Ê£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ£Ë£Æ£Ã¥Û¡¼¥ë¡Ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡Ö»³²¼¼ÂÍ¥¡¢Ä»¶ô¤«¤äÁÈ£Ö£ÓÎë²ê¡¢±óÆ£ÍÀ´ÁÈ¡×¡Ö¿ð´õ¡¢¹â¸«¼®¼îÁÈ£Ö£Ó°¦Ìî¥æ¥¡¢É÷¾ë¥Ï¥ëÁÈ¡×¡ÖÅÏÊÕÌ¤»í¡¢Ã¤Ì¦¥ê¥«ÁÈ£Ö£Ó¸¶½É¤Ý¤à¡¢¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¸¡¦¥¤¥ó¥Ú¥¤¥é¡¼ÁÈ¡×¡Ö¾åÊ¡¤æ¤¡¢¾å¸¶¤ï¤«¤ÊÁÈ£Ö£Ó¹Ó°æÍ¥´õ¡¢°²ÅÄÈþÊâÁÈ¡×¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£