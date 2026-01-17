フジ梅津弥英子アナ、母手作りのリンゴジャム使ったパイ披露「見てるだけでよだれ出る」「カフェみたい」と反響
【モデルプレス＝2026/01/17】フジテレビの梅津弥英子アナウンサーが1月15日、自身のInstagramを更新。手作りのパイを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳フジアナ「焼色が美しい」母手作りのリンゴジャム使った“奇跡”のパイ
梅津アナは「母から手作りのリンゴジャムをもらったので、パイに包んで焼いてみた。これが大正解」という言葉とともに、いい色に焼き上がったパイの横にアイスクリームを添えたデザートの写真を公開。「夕飯の後なのに、アイスも添えたのに、勉強中の娘と一緒に、ペロリと食べてしまった」と美味しくてすぐに食べてしまったともつづっているが、母親にその旨を伝えたところ、余り物やありあわせの材料で作ったゆえ「全部合わせて奇跡が起きたかも！？」と言っていたとユーモラスに付け加えている。
この投稿には「見てるだけでよだれ出る」「カフェみたい」「ほっこりする家族時間」「お母様照れ隠しかな」「 手作りジャム美味しそう」「素敵なお母様」「焼色が美しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
