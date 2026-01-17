１５日、横道河子鎮の冬景色。（ドローンから、海林＝新華社記者／楊竽）

【新華社海林1月17日】中国黒竜江省海林市の横道河子鎮ではこのところ、雪が積もり、銀世界の風景が広がっている。鉄道建設に伴って発展してきた同鎮は歴史的建築物が多く、観光客は趣ある町並みを楽しんでいる。

１５日、横道河子鎮の中東鉄道博物館に展示されている蒸気機関車の前で写真を撮る観光客。（海林＝新華社記者／楊竽）

１５日、横道河子鎮で写真を撮る観光客。（海林＝新華社記者／楊竽）

１５日、横道河子鎮でスノーチューブを楽しむ観光客。（海林＝新華社記者／楊竽）

