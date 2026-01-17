アメリカのトランプ大統領はベネズエラの野党指導者マチャド氏からノーベル平和賞のメダルを贈られたことについて、「素晴らしい心遣い」と評価しました。

【映像】トランプ大統領のコメント（実際の様子）

トランプ大統領「マチャド氏は『あなたは8つの戦争を終わらせた。歴史上、あなた以上にノーベル平和賞にふさわしい人物はいない』と言ってくれた。その心遣いは本当に素晴らしかった」

トランプ氏は15日にホワイトハウスでマチャド氏からノーベル平和賞のメダルを贈られました。トランプ氏は翌日、マチャド氏について「立派な人物で、非常に感銘を受けた」と記者団に述べました。

ただ、ベネズエラで暫定政権を率いるロドリゲス氏との関係を重視する姿勢も示しました。

こうした中、マチャド氏は16日ワシントンで記者会見し、「何百万人ものベネズエラ国民が望んでいる」と述べ早期に帰国する考えを強調しました。

一方、マチャド氏がトランプ氏にノーベル平和賞のメダルを贈ったことについてノルウェーのノーベル賞委員会は16日、「メダルが他の誰かに渡ったとしても、ノーベル平和賞の受賞者は変わらない」と声明を発表しました。

ただ、「メダルや賞状の扱いについて制約はなく受賞者は自由に譲渡したり売却することができる」とも説明しています。（ANNニュース）