ベルキン株式会社は2026年1月16日、Qi2認証のワイヤレス充電器「Belkin UltraCharge マグネットチャージャー25W」を全国の家電量販店とAmazon.co.jpで発売した。価格は5,990円（税込）。最大25Wの出力により、メーカーによればiPhone 17を29分で50%まで充電できるという。

Qi2規格に対応し、従来のQi充電器（5W）と比較してメーカーによれば5倍の充電速度を実現するとされる。次世代の受動冷却技術「ChillBoost」を搭載し、充電中の発熱を抑えることでメーカーによればデバイスのバッテリー寿命を保護しながら安定した高出力を維持するという。

背面に折りたたみ式のキックスタンドとフィンガーループを一体化し、動画視聴時のハンズフリースタンドや、操作時の落下防止ホールドリングとして使用できる。2mのロングケーブルを採用し、充電しながらの操作範囲を確保する。重量93g、厚さ16mm（スタンド収納時）のコンパクト設計だ。

36W出力の充電器が付属し、購入後すぐに使用可能で、異物検知や過電圧保護などの安全機能「Belkin SmartProtect」を搭載する。最大3mm厚までのプラスチックケースを装着したまま充電できる。

iPhone 12以降、Google Pixel 10 Pro XLなどのQi2対応端末、AirPods等のワイヤレス充電対応アクセサリーに対応し、MagSafeやQi規格との下位互換性を持つ。製品本体に85%の再生プラスチック（PCR）を採用し、パッケージは100%プラスチックフリーだ。

製品概要 製品名：Belkin UltraCharge マグネットチャージャー25W

価格：5,990円（税抜）

カラー：ブラック、ホワイト

発売日：2026年1月16日

外出先でも急速充電したいiPhoneユーザー向け

Qi2認証の25Wワイヤレス充電器は、重量93gという軽量さで持ち運びを重視するユーザーにとって訴求点となるだろう。特にメーカーによればiPhone 17を29分で50%充電できる速度は、外出先での短時間充電を求めるユーザーにはうってつけだ。

ChillBoost冷却技術により、メーカーによれば充電中の温度上昇を抑えてバッテリー劣化を防ぎ、高出力を長時間維持するとされる。キックスタンドとフィンガーループの一体設計は、充電しながらの動画視聴や操作に対応する。36W充電器の付属により、別途ACアダプターを用意する必要がないのもありがたい点だ。

旅行や出張で軽量な充電器を求めるiPhoneユーザーや、充電しながらのスマートフォン操作を重視する人に適した選択肢となりそうだ。

