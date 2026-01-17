「これが1stなら…」「めちゃくちゃカッコいい」G大阪が配布予定の記念シャツに絶賛相次ぐ
ガンバ大阪が明治安田J1百年構想リーグ第2節・名古屋グランパス戦で配布する記念シャツが反響を呼んでいる。
クラブは16日、ホームで2月15日に行われる同試合を「パナソニックスタジアム吹田 10周年記念マッチ」として開催することを発表した。
公式サイトで「2016年2月14日に行われたこけら落とし『Panasonic Cup』から10年。当時と同じ名古屋グランパスを迎え、スタジアムの10周年を記念する特別な一戦となります」とし、ビジター指定席を除く全席種を「パナスタ10周年記念シャツ付きチケット」として販売すると告知している。
記念シャツは青黒のストライプに、スタジアムの外観が描かれたデザイン。クラブ公式X(@GAMBA_OFFICIAL)に対し、「めちゃくちゃカッコいいやんか」「本当に美しい」「シンプルイズベスト!」「パナスタ透かしが入っているいいデザイン」「これが1stユニフォームやったら迷わず買ってた」「いつものユニフォームよりいい」「多分、今年このシャツしか着ないかもw」と好評の声が寄せられた。
