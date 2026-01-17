SixTONES松村北斗『美ST 3月号』増刊Special Editionの表紙に登場！松村の見据える世界に迫ったカバーストーリーも必見
SixTONESの松村北斗が、1月17日発売の『美ST 3月号』増刊Special Editionの表紙に登場している。
■真摯に紡がれる言葉から溢れる、グループ、そしてファンへの惜しみない愛
表紙には、黒背景に白のシャツを身に纏い、クールな視線をこちらに向けるカットを採用。
カバーストーリーは「繊細さと、ひたむきさと、愛情深さと。“松村北斗という世界”を覗いて」をテーマにお届け。
俳優としても数々の話題作に出演し、確固たる評価を確立している松村北斗。30歳となり、自身としてもアイドルとしても節目を迎えた今。真摯に紡がれる言葉から溢れる、グループ、そしてファンへの愛。松村の見据える世界に迫った。
なお、本誌および特別版の表紙には松下奈緒が登場している。
■書籍情報
2026.01.17 ON SALE
『美ST』2026年3月号
