SixTONES松村北斗『美ST 3月号』増刊Special Editionの表紙に登場！松村の見据える世界に迫ったカバーストーリーも必見

SixTONESの松村北斗が、1月17日発売の『美ST 3月号』増刊Special Editionの表紙に登場している。

■真摯に紡がれる言葉から溢れる、グループ、そしてファンへの惜しみない愛

表紙には、黒背景に白のシャツを身に纏い、クールな視線をこちらに向けるカットを採用。

カバーストーリーは「繊細さと、ひたむきさと、愛情深さと。“松村北斗という世界”を覗いて」をテーマにお届け。

俳優としても数々の話題作に出演し、確固たる評価を確立している松村北斗。30歳となり、自身としてもアイドルとしても節目を迎えた今。真摯に紡がれる言葉から溢れる、グループ、そしてファンへの愛。松村の見据える世界に迫った。

なお、本誌および特別版の表紙には松下奈緒が登場している。

