―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から16日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。

■決算マイナス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　下落率 　発表日　決算期　経常変化率

<3697> ＳＨＩＦＴ 　　東Ｐ 　 -14.70 　　1/14　　　1Q　　　-16.15
<3349> コスモス薬品 　東Ｐ 　 -14.37 　　1/13　　上期　　　　0.72
<2726> パルＨＤ 　　　東Ｐ 　 -13.48 　　1/13　　　3Q　　　 16.44
<2791> 大黒天 　　　　東Ｐ　　 -9.93 　　1/14　　上期　　　-36.83
<3546> アレンザＨＤ 　東Ｐ　　 -8.49 　　1/13　　　3Q　　　 28.70

<4413> ボードルア 　　東Ｐ　　 -8.27 　　1/14　　　3Q　　　 34.85
<3922> ＰＲＴＩＭＥ 　東Ｐ　　 -7.95 　　1/13　　　3Q　　　 87.26
<3678> メディアドゥ 　東Ｐ　　 -7.89 　　1/14　　　3Q　　　 20.17
<2157> コシダカＨＤ 　東Ｐ　　 -7.55 　　1/ 9　　　1Q　　　-52.39
<6432> 竹内製作所 　　東Ｐ　　 -6.90 　　1/13　　　3Q　　　　1.58

<2471> エスプール 　　東Ｐ　　 -6.50 　　1/14　本決算　　　 14.74
<1377> サカタタネ 　　東Ｐ　　 -6.46 　　1/13　　上期　　　 37.22
<2734> サーラ 　　　　東Ｐ　　 -6.16 　　1/13　本決算　　　-15.38
<8923> トーセイ 　　　東Ｐ　　 -4.96 　　1/14　本決算　　　　6.64
<2379> ディップ 　　　東Ｐ　　 -4.62 　　1/13　　　3Q　　　-24.90

<3543> コメダ 　　　　東Ｐ　　 -4.27 　　1/14　　　3Q　　　　6.51
<4433> ヒトコムＨＤ 　東Ｐ　　 -4.19 　　1/14　　　1Q　　　-57.75
<9418> ＵＮＥＸＴ 　　東Ｐ　　 -3.90 　　1/14　　　1Q　　　 -0.68
<8167> リテールＰＡ 　東Ｐ　　 -3.52 　　1/14　　　3Q　　　 -4.25
<3148> クリエイトＳ 　東Ｐ　　 -3.43 　　1/13　　上期　　　　8.18

<6532> ベイカレント 　東Ｐ　　 -2.97 　　1/14　　　3Q　　　 22.72
<8194> ライフコーポ 　東Ｐ　　 -2.71 　　1/13　　　3Q　　　　9.05
<8203> ＭｒＭａｘ 　　東Ｐ　　 -2.66 　　1/ 9　　　3Q　　　 27.26
<7516> コーナン 　　　東Ｐ　　 -2.62 　　1/ 9　　　3Q　　　-12.18
<3046> ＪＩＮＳＨＤ 　東Ｐ　　 -2.50 　　1/ 9　　　1Q　　　　4.80

<3387> クリレスＨＤ 　東Ｐ　　 -2.16 　　1/14　　　3Q　　　　2.41
<8200> リンガハット 　東Ｐ　　 -2.13 　　1/ 9　　　3Q　　　　8.68
<7085> カーブスＨＤ 　東Ｐ　　 -1.88 　　1/13　　　1Q　　　　3.24
<9740> ＣＳＰ 　　　　東Ｐ　　 -1.79 　　1/ 9　　　3Q　　　 14.35
<6572> オープンＧ 　　東Ｐ　　 -1.69 　　1/14　　　3Q　　　　黒転

<6183> ベル２４ＨＤ 　東Ｐ　　 -1.61 　　1/14　　　3Q　　　 28.75
<6814> 古野電 　　　　東Ｐ　　 -1.53 　　1/ 9　　　3Q　　　 32.28
<9837> モリト 　　　　東Ｐ　　 -0.85 　　1/14　本決算　　　　2.10
<2168> パソナＧ 　　　東Ｐ　　 -0.82 　　1/14　　上期　　　331.22
<9601> 松竹 　　　　　東Ｐ　　 -0.77 　　1/14　　　3Q　　　　黒転

<3139> ラクトＪ 　　　東Ｐ　　 -0.43 　　1/14　本決算　　　-17.18
<4432> ウイングアク 　東Ｐ　　 -0.41 　　1/14　　　3Q　　　 -5.10
<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 　東Ｐ　　 -0.36 　　1/13　　上期　　　 80.90
<4577> ダイト 　　　　東Ｐ　　 -0.29 　　1/14　　上期　　　 20.00
<2337> いちご 　　　　東Ｐ　　 -0.22 　　1/14　　　3Q　　　 39.10

<8095> アステナＨＤ 　東Ｐ　　 -0.21 　　1/13　本決算　　　 13.40

※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

