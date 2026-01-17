決算マイナス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … ＳＨＩＦＴ、ベイカレント、コスモス薬品 (1月9日～15日発表分)
―決算で売られた銘柄！ 下落率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「マイナス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から16日大引け現在、水準を切り下げている銘柄を下落率の大きい順にランキングした。
■決算マイナス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 下落率 発表日 決算期 経常変化率
<3697> ＳＨＩＦＴ 東Ｐ -14.70 1/14 1Q -16.15
<3349> コスモス薬品 東Ｐ -14.37 1/13 上期 0.72
<2726> パルＨＤ 東Ｐ -13.48 1/13 3Q 16.44
<2791> 大黒天 東Ｐ -9.93 1/14 上期 -36.83
<3546> アレンザＨＤ 東Ｐ -8.49 1/13 3Q 28.70
<4413> ボードルア 東Ｐ -8.27 1/14 3Q 34.85
<3922> ＰＲＴＩＭＥ 東Ｐ -7.95 1/13 3Q 87.26
<3678> メディアドゥ 東Ｐ -7.89 1/14 3Q 20.17
<2157> コシダカＨＤ 東Ｐ -7.55 1/ 9 1Q -52.39
<6432> 竹内製作所 東Ｐ -6.90 1/13 3Q 1.58
<2471> エスプール 東Ｐ -6.50 1/14 本決算 14.74
<1377> サカタタネ 東Ｐ -6.46 1/13 上期 37.22
<2734> サーラ 東Ｐ -6.16 1/13 本決算 -15.38
<8923> トーセイ 東Ｐ -4.96 1/14 本決算 6.64
<2379> ディップ 東Ｐ -4.62 1/13 3Q -24.90
<3543> コメダ 東Ｐ -4.27 1/14 3Q 6.51
<4433> ヒトコムＨＤ 東Ｐ -4.19 1/14 1Q -57.75
<9418> ＵＮＥＸＴ 東Ｐ -3.90 1/14 1Q -0.68
<8167> リテールＰＡ 東Ｐ -3.52 1/14 3Q -4.25
<3148> クリエイトＳ 東Ｐ -3.43 1/13 上期 8.18
<6532> ベイカレント 東Ｐ -2.97 1/14 3Q 22.72
<8194> ライフコーポ 東Ｐ -2.71 1/13 3Q 9.05
<8203> ＭｒＭａｘ 東Ｐ -2.66 1/ 9 3Q 27.26
<7516> コーナン 東Ｐ -2.62 1/ 9 3Q -12.18
<3046> ＪＩＮＳＨＤ 東Ｐ -2.50 1/ 9 1Q 4.80
<3387> クリレスＨＤ 東Ｐ -2.16 1/14 3Q 2.41
<8200> リンガハット 東Ｐ -2.13 1/ 9 3Q 8.68
<7085> カーブスＨＤ 東Ｐ -1.88 1/13 1Q 3.24
<9740> ＣＳＰ 東Ｐ -1.79 1/ 9 3Q 14.35
<6572> オープンＧ 東Ｐ -1.69 1/14 3Q 黒転
<6183> ベル２４ＨＤ 東Ｐ -1.61 1/14 3Q 28.75
<6814> 古野電 東Ｐ -1.53 1/ 9 3Q 32.28
<9837> モリト 東Ｐ -0.85 1/14 本決算 2.10
<2168> パソナＧ 東Ｐ -0.82 1/14 上期 331.22
<9601> 松竹 東Ｐ -0.77 1/14 3Q 黒転
<3139> ラクトＪ 東Ｐ -0.43 1/14 本決算 -17.18
<4432> ウイングアク 東Ｐ -0.41 1/14 3Q -5.10
<6047> Ｇｕｎｏｓｙ 東Ｐ -0.36 1/13 上期 80.90
<4577> ダイト 東Ｐ -0.29 1/14 上期 20.00
<2337> いちご 東Ｐ -0.22 1/14 3Q 39.10
<8095> アステナＨＤ 東Ｐ -0.21 1/13 本決算 13.40
※下落率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。下落率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース