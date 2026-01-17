決算プラス・インパクト銘柄 【東証プライム】 … 良品計画、安川電、ローツェ (1月9日～15日発表分)
―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―
企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。
以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から16日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。
■決算プラス・インパクト銘柄
コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率
<6323> ローツェ 東Ｐ +25.86 1/ 9 3Q -12.66
<1813> 不動テトラ 東Ｐ +18.56 1/ 9 上期 266.78
<6058> ベクトル 東Ｐ +17.33 1/14 3Q 85.09
<7888> 三光合成 東Ｐ +16.54 1/13 上期 11.38
<1887> 日本国土開発 東Ｐ +15.62 1/14 上期 31.17
<3498> 霞ヶ関Ｃ 東Ｐ +15.30 1/13 1Q 3.19
<7453> 良品計画 東Ｐ +12.55 1/14 1Q 36.78
<7388> ＦＰパートナ 東Ｐ +11.57 1/14 本決算 9.96
<2975> スターマイカ 東Ｐ +10.73 1/13 本決算 21.73
<2884> ヨシムラＨＤ 東Ｐ +10.37 1/14 3Q -35.16
<2292> ＳＦＯＯＤＳ 東Ｐ +9.90 1/14 3Q 80.93
<7730> マニー 東Ｐ +9.87 1/14 1Q 16.88
<7725> インターアク 東Ｐ +9.68 1/ 9 上期 -67.74
<6506> 安川電 東Ｐ +9.12 1/ 9 3Q -44.34
<1419> タマホーム 東Ｐ +8.84 1/13 上期 赤縮
<3201> ニッケ 東Ｐ +8.58 1/15 本決算 3.34
<7513> コジマ 東Ｐ +8.32 1/ 9 1Q 100.47
<4714> リソー教育Ｇ 東Ｐ +7.84 1/ 9 3Q -20.96
<6289> 技研製 東Ｐ +7.64 1/ 9 1Q 84.83
<7581> サイゼリヤ 東Ｐ +7.39 1/14 1Q 16.57
<4443> Ｓａｎｓａｎ 東Ｐ +7.33 1/14 上期 1975.54
<9278> ブックオフＧ 東Ｐ +7.13 1/13 上期 -15.12
<6474> 不二越 東Ｐ +6.42 1/14 本決算 24.25
<9216> ビーウィズ 東Ｐ +6.03 1/ 9 上期 -36.79
<9716> 乃村工芸社 東Ｐ +5.13 1/ 9 3Q 215.44
<9765> オオバ 東Ｐ +5.10 1/ 9 上期 9.90
<7599> ＩＤＯＭ 東Ｐ +5.08 1/13 3Q -7.48
<3087> ドトル日レス 東Ｐ +3.49 1/14 3Q 3.60
<8008> ４℃ホールデ 東Ｐ +3.25 1/ 9 3Q 48.16
<7818> トランザク 東Ｐ +3.10 1/14 1Q 18.63
<3048> ビックカメラ 東Ｐ +2.71 1/14 1Q 59.58
<3915> テラスカイ 東Ｐ +2.55 1/14 3Q -2.22
<8125> ワキタ 東Ｐ +2.42 1/ 9 3Q -19.37
<3994> マネフォ 東Ｐ +2.11 1/14 本決算 赤縮
<9381> エーアイテイ 東Ｐ +2.07 1/14 3Q 2.79
<7607> 進和 東Ｐ +2.06 1/13 1Q 18.93
<3608> ＴＳＩＨＤ 東Ｐ +1.85 1/14 3Q 100.24
<3198> ＳＦＰ 東Ｐ +1.81 1/14 3Q -27.33
<2462> ライク 東Ｐ +1.76 1/13 上期 34.53
<3093> トレファク 東Ｐ +1.70 1/13 3Q 13.38
<2882> イートアンド 東Ｐ +1.52 1/14 3Q 16.78
<9602> 東宝 東Ｐ +1.48 1/14 3Q 18.09
<2809> キユーピー 東Ｐ +1.03 1/14 本決算 6.98
<3501> ＳＭＩＮＯＥ 東Ｐ +0.93 1/14 上期 166.14
<4668> 明光ネット 東Ｐ +0.69 1/14 1Q 19.86
<7520> エコス 東Ｐ +0.66 1/13 3Q -4.49
<3548> バロック 東Ｐ +0.64 1/14 3Q 黒転
<7420> 佐鳥電機 東Ｐ +0.58 1/14 上期 37.98
<8185> チヨダ 東Ｐ +0.45 1/ 9 3Q -15.63
<2153> Ｅ・ＪＨＤ 東Ｐ +0.17 1/13 上期 赤拡
※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。
株探ニュース