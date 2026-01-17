―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―

　企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。

　以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある東証プライムの銘柄である。株価が決算発表前日の水準から16日大引け現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。

■決算プラス・インパクト銘柄

コード　銘柄名　　　　市場　　上昇率 　発表日　決算期　経常変化率

<6323> ローツェ 　　　東Ｐ 　 +25.86 　　1/ 9　　　3Q　　　-12.66
<1813> 不動テトラ 　　東Ｐ 　 +18.56 　　1/ 9　　上期　　　266.78
<6058> ベクトル 　　　東Ｐ 　 +17.33 　　1/14　　　3Q　　　 85.09
<7888> 三光合成 　　　東Ｐ 　 +16.54 　　1/13　　上期　　　 11.38
<1887> 日本国土開発 　東Ｐ 　 +15.62 　　1/14　　上期　　　 31.17

<3498> 霞ヶ関Ｃ 　　　東Ｐ 　 +15.30 　　1/13　　　1Q　　　　3.19
<7453> 良品計画 　　　東Ｐ 　 +12.55 　　1/14　　　1Q　　　 36.78
<7388> ＦＰパートナ 　東Ｐ 　 +11.57 　　1/14　本決算　　　　9.96
<2975> スターマイカ 　東Ｐ 　 +10.73 　　1/13　本決算　　　 21.73
<2884> ヨシムラＨＤ 　東Ｐ 　 +10.37 　　1/14　　　3Q　　　-35.16

<2292> ＳＦＯＯＤＳ 　東Ｐ　　 +9.90 　　1/14　　　3Q　　　 80.93
<7730> マニー 　　　　東Ｐ　　 +9.87 　　1/14　　　1Q　　　 16.88
<7725> インターアク 　東Ｐ　　 +9.68 　　1/ 9　　上期　　　-67.74
<6506> 安川電 　　　　東Ｐ　　 +9.12 　　1/ 9　　　3Q　　　-44.34
<1419> タマホーム 　　東Ｐ　　 +8.84 　　1/13　　上期　　　　赤縮

<3201> ニッケ 　　　　東Ｐ　　 +8.58 　　1/15　本決算　　　　3.34
<7513> コジマ 　　　　東Ｐ　　 +8.32 　　1/ 9　　　1Q　　　100.47
<4714> リソー教育Ｇ 　東Ｐ　　 +7.84 　　1/ 9　　　3Q　　　-20.96
<6289> 技研製 　　　　東Ｐ　　 +7.64 　　1/ 9　　　1Q　　　 84.83
<7581> サイゼリヤ 　　東Ｐ　　 +7.39 　　1/14　　　1Q　　　 16.57

<4443> Ｓａｎｓａｎ 　東Ｐ　　 +7.33 　　1/14　　上期　　 1975.54
<9278> ブックオフＧ 　東Ｐ　　 +7.13 　　1/13　　上期　　　-15.12
<6474> 不二越 　　　　東Ｐ　　 +6.42 　　1/14　本決算　　　 24.25
<9216> ビーウィズ 　　東Ｐ　　 +6.03 　　1/ 9　　上期　　　-36.79
<9716> 乃村工芸社 　　東Ｐ　　 +5.13 　　1/ 9　　　3Q　　　215.44

<9765> オオバ 　　　　東Ｐ　　 +5.10 　　1/ 9　　上期　　　　9.90
<7599> ＩＤＯＭ 　　　東Ｐ　　 +5.08 　　1/13　　　3Q　　　 -7.48
<3087> ドトル日レス 　東Ｐ　　 +3.49 　　1/14　　　3Q　　　　3.60
<8008> ４℃ホールデ 　東Ｐ　　 +3.25 　　1/ 9　　　3Q　　　 48.16
<7818> トランザク 　　東Ｐ　　 +3.10 　　1/14　　　1Q　　　 18.63

<3048> ビックカメラ 　東Ｐ　　 +2.71 　　1/14　　　1Q　　　 59.58
<3915> テラスカイ 　　東Ｐ　　 +2.55 　　1/14　　　3Q　　　 -2.22
<8125> ワキタ 　　　　東Ｐ　　 +2.42 　　1/ 9　　　3Q　　　-19.37
<3994> マネフォ 　　　東Ｐ　　 +2.11 　　1/14　本決算　　　　赤縮
<9381> エーアイテイ 　東Ｐ　　 +2.07 　　1/14　　　3Q　　　　2.79

<7607> 進和 　　　　　東Ｐ　　 +2.06 　　1/13　　　1Q　　　 18.93
<3608> ＴＳＩＨＤ 　　東Ｐ　　 +1.85 　　1/14　　　3Q　　　100.24
<3198> ＳＦＰ 　　　　東Ｐ　　 +1.81 　　1/14　　　3Q　　　-27.33
<2462> ライク 　　　　東Ｐ　　 +1.76 　　1/13　　上期　　　 34.53
<3093> トレファク 　　東Ｐ　　 +1.70 　　1/13　　　3Q　　　 13.38

<2882> イートアンド 　東Ｐ　　 +1.52 　　1/14　　　3Q　　　 16.78
<9602> 東宝 　　　　　東Ｐ　　 +1.48 　　1/14　　　3Q　　　 18.09
<2809> キユーピー 　　東Ｐ　　 +1.03 　　1/14　本決算　　　　6.98
<3501> ＳＭＩＮＯＥ 　東Ｐ　　 +0.93 　　1/14　　上期　　　166.14
<4668> 明光ネット 　　東Ｐ　　 +0.69 　　1/14　　　1Q　　　 19.86

<7520> エコス 　　　　東Ｐ　　 +0.66 　　1/13　　　3Q　　　 -4.49
<3548> バロック 　　　東Ｐ　　 +0.64 　　1/14　　　3Q　　　　黒転
<7420> 佐鳥電機 　　　東Ｐ　　 +0.58 　　1/14　　上期　　　 37.98
<8185> チヨダ 　　　　東Ｐ　　 +0.45 　　1/ 9　　　3Q　　　-15.63
<2153> Ｅ・ＪＨＤ 　　東Ｐ　　 +0.17 　　1/13　　上期　　　　赤拡

※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした16日大引け株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。
「1Q」は第1四半期決算。「上期」は第2四半期累計決算。「3Q」は第3四半期累計決算。

株探ニュース