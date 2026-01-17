ロックバンド「L’Arc〜en〜Ciel」のHYDE（56）が17日、公式サイトを更新。29日に鳥取県の映画館「MOVIX日吉津」で予定していたライブビューイング上演の中止を発表した。

「先日発生した地震の影響により、MOVIX日吉津 (鳥取県) の設備の一部に被害が確認されました」とした上で、「本日時点でライブ・ビューイング実施の目途が立たないため、1月29日(木) に予定しておりましたHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL ライブ・ビューイングの上映を中止とさせていただきます」と発表した。

「つきましては、【各先行受付】にてMOVIX日吉津をご選択いただきましたお客様の抽選は、すべて無効(落選)とさせていただきます。（払い戻し等につきましては、お客様にてお手続きをしていただく必要はございません）」と伝えた。

「ご鑑賞を楽しみにされていた皆様には、多大なるご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。「何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と呼びかけた。