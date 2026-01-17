国民民主党の玉木雄一郎代表は、記者から解散総選挙をめぐる動きについて問われ「予算の年度内成立を犠牲にして、今、解散総選挙をする意義があるのかという声が全国からあり、私の耳にも届いている」と述べた。

【映像】国民・玉木代表「永田町政治が日本停滞の原因の一つ」（発言の様子）

そのうえで、「それに対抗する形で、立憲民主党と公明党が急きょ新党を立ち上げる動きも出てきており、いずれにせよ戸惑いが広がっているのではないか」と指摘した。玉木代表は、「どこかやはり”永田町政治”というものが、与党・野党からそういった雰囲気が出ている」と述べ、「政策や選挙最優先の政治が、この間の長期にわたる日本の停滞の一つの原因ではないか」との認識を示した。

そのうえで、「そうした政局・選挙最優先の政治ではなく、あくまで我々が結党以来言い続けてきた『対決より解決』、政策本位、経済政策最優先、何より国民生活最優先の新しい政治に変えていく」と強調。「与野党のある意味、古い政治の動きに対抗する形で、国民の皆さんに愚直に政策を訴えていきたい」と語った。（ABEMA NEWS）