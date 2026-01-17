お笑いコンビ・よゐこ有野晋哉の近況が明らかになり話題となっている。

「1月15日、有野さんのYouTubeチャンネル『有野ダークサイドch』が更新され、そこでスタッフから《めちゃイケ以降消えた》《どうやって生活してるの？》《引退したの？》といったネットの声が紹介されたのたです。さらに『“誰？”というレベルに来ている』と危機感を示され、改めて自己紹介を求められました」（芸能記者）

しかし、そこから語られたのは“消えた芸人”とは真逆の膨大な“仕事量”だった。

「有野さんは、Aぇ! groupとよゐこによる『Aぇ!!!!!!ゐこ』（MBS）、個人の冠番組『よゐこ有野この街、攻略しとく？』（テレビ大阪）と、すでに冠番組を2本担当しています。さらに『#ふるさとのある暮らし』（ABCテレビ）を含めると、週3本の地上波レギュラーを抱えていたのです」

加えて、月1放送の『サポドリ』（青森テレビ）、不定期ながら月1配信の『有野屋書店』（フジテレビオンデマンド）、2003年から続く長寿ゲーム番組『ゲームセンターCX』（フジテレビONE）にも隔週で出演。ラジオでは『オレたちゴチャ・まぜっ!〜集まれヤンヤン〜』（MBSラジオ）を担当しており、派手さはないものの安定した露出を続けているのだ。

「活動はテレビにとどまりません。代々木アニメーション学院ではVTuber向けに“配信で使えるトーク力”を教える授業を月1回受け持ち、WEBでは料理エッセイを執筆。さらにアイドル誌『BOMB』では26年続く隔月連載を担当し、FOD配信漫画『引っ越しセンターS』では原作も手がけています」

有野本人も「そんなに！？ めっちゃ働いてるやん」と驚きつつ、YouTubeチャンネル2本と収益が発生するブログも含め、「思ってるより忙しい」「見られる場所は限られてるけど売れっ子です」と胸を張った。

この動画を見たユーザーはX上で、

《思ったより働いててびっくりした》

《浮き沈みが激しい芸能界の中では、かなり順風満帆な方だと思う》

など、意外な評価の声を続々寄せている。放送作家が語る。

「22年続いた『めちゃ2イケてるッ！』（フジテレビ系）、また『いきなり！黄金伝説。』（テレビ朝日系）の1コーナーから始まり、のちに恒例の特番ともなった『よゐこの無人島0円生活』が、ともに2018年に終了。これによって“あの人は今”化に拍車をかけた印象はあるかもしれません。

しかし穏やかな語り口とゲーム・アイドルなどサブカルに深い造詣があることから、需要はいまだに強いのでしょう。以前より続けている仕事が、今新たな需要に結びついているような印象もあります」

芸歴35年。どんなタレントもピーク時の勢いを維持するのは難しい中、有野は得意分野に軸足を置き、ベテランならではの生き残り方をしている。これからも“いぶし銀”の活躍を見せてほしいものだ。