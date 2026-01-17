制コレ22グランプリ美女、ランジェリー姿に初挑戦 2nd写真集発売！
グラビアアイドル、俳優として活躍する蓬莱舞の2nd写真集の発売が決定。本日20歳を迎えた蓬莱が、今作では、王道のビキニ、ワンピースといった水着に加え、大人なランジェリーにも初挑戦する。
【写真】蓬莱舞、ラフなタンクトップとミニスカ姿でバンコクを満喫
グラビアで人気急上昇中の蓬莱舞の飾らない姿がここに。2022年に「ヤングジャンプ」制コレ22でグランプリを受賞。週刊誌や漫画誌のグラビアページで人気を集める蓬莱舞。最近はドラマや映画、MVなど、映像作品への出演も増えており、注目度は高まる一方だ。本作は1月17日に誕生日を迎え20歳になった彼女が、初めて訪れたタイを一人で旅をするような雰囲気で撮影。これまでにない自然体な表情、佇まいを収めた作品となる。
撮影は、タイ・バンコクとパタヤ近郊で敢行。賑やかなナイトマーケット、エキゾチックな路地、旅情たっぷりの鉄道や駅、山間のパイナップル畑、美しいビーチ、プール付きのラグジュアリーなヴィラといった多彩なシチュエーションで、等身大の蓬莱の魅力を余すところなく切り取った。
今作では、王道のビキニ、ワンピースといった水着に加え、大人なランジェリーにも初挑戦。抜群のスタイルで、彼女史上もっともセクシーな姿も披露する。
【蓬莱舞コメント】
この度、2nd写真集を発売させていただくことになりました。撮影地はタイ。観光地ではなく、裏路地や街の気配、自然の中に身を置きながら、20歳になる節目の年に撮影できたことをとても嬉しく思っています。素敵な環境を作ってくださったスタッフの皆さん、いつも応援してくださっている皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。
今回、お仕事というよりは、旅行をしているような感覚で、素の蓬莱舞を写していただきました。作り込むのではなく、その瞬間の感情や表情を大切にし、大好きな世界観の中に作られていない私がいます。一瞬一瞬の空気ご
と、受け取っていただけたら嬉しいです。
蓬莱舞2nd写真集（タイトル未定）は光文社より3月31日発売。価格は3850円（税込み）。
【写真】蓬莱舞、ラフなタンクトップとミニスカ姿でバンコクを満喫
グラビアで人気急上昇中の蓬莱舞の飾らない姿がここに。2022年に「ヤングジャンプ」制コレ22でグランプリを受賞。週刊誌や漫画誌のグラビアページで人気を集める蓬莱舞。最近はドラマや映画、MVなど、映像作品への出演も増えており、注目度は高まる一方だ。本作は1月17日に誕生日を迎え20歳になった彼女が、初めて訪れたタイを一人で旅をするような雰囲気で撮影。これまでにない自然体な表情、佇まいを収めた作品となる。
今作では、王道のビキニ、ワンピースといった水着に加え、大人なランジェリーにも初挑戦。抜群のスタイルで、彼女史上もっともセクシーな姿も披露する。
【蓬莱舞コメント】
この度、2nd写真集を発売させていただくことになりました。撮影地はタイ。観光地ではなく、裏路地や街の気配、自然の中に身を置きながら、20歳になる節目の年に撮影できたことをとても嬉しく思っています。素敵な環境を作ってくださったスタッフの皆さん、いつも応援してくださっている皆さんに感謝の気持ちでいっぱいです。
今回、お仕事というよりは、旅行をしているような感覚で、素の蓬莱舞を写していただきました。作り込むのではなく、その瞬間の感情や表情を大切にし、大好きな世界観の中に作られていない私がいます。一瞬一瞬の空気ご
と、受け取っていただけたら嬉しいです。
蓬莱舞2nd写真集（タイトル未定）は光文社より3月31日発売。価格は3850円（税込み）。