全国都道府県対抗男子駅伝は１８日、広島市平和記念公園前発着の７区間４８キロで行われる。学生・社会人が３区（８・５キロ）と７区（１３キロ）、高校生が１区（７キロ）と４区（５キロ）と５区（８・５キロ）、中学生が２区と６区（いずれも３キロ）を担う。大会前日の１７日、広島市内の競技場で都道府県代表の各チームが最終調整を行った。

第１０２回箱根駅伝（２、３日）で往復路、総合のトリプル新記録で史上初の同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を達成した青学大の原晋監督（５８）は、５区で１時間７分１６秒の驚異的な区間新記録をマークし「シン・山の神」＆「４代目・山の神」を襲名した岡山県代表の黒田朝日（４年）弟・然（２年）、埼玉県代表の宇田川瞬矢（４年）、鹿児島県代表の飯田翔大（かいと、２年）ら、地元の期待を担う選手たちを激励した。

黒田朝日、宇田川らは別府大分毎日マラソン（２月１日）に出場予定。「この駅伝はスピード勝負であり、マラソンに向けて究極のスピード練習になる。故郷に恩返しするために現状の力を全て出して頑張ってほしい」と期待を込めて話した。

昨年は箱根駅伝５区区間新記録（当時）をマークした若林宏樹が全国都道府県対抗男子駅伝３区で区間４位の力走で１２人をごぼう抜き。その２週間後の別府大分毎日マラソン（２月２日）で日本歴代７位、初マラソン日本最高＆日本学生新（いずれも当時）の２時間６分７秒という好走につなげた。

今年も青学大勢は、箱根駅伝→全国都道府県対抗男子駅伝→別府大分毎日マラソンのローテーションで快走を期す。