ゆず、全曲新曲で挑むニューアルバム『⼼⾳』3月にリリース
ゆずが、3⽉11⽇(⽔)にニューアルバム『⼼⾳』(読み：しんおん)をリリースすることが決定した。アルバムアートワークと新アーティスト写真とともにティザー映像も公開されている。
2027年のデビュー30周年、そして⾃⾝初の弾き語りアリーナツアーを⽬前に控えるゆずの19作⽬となるオリジナルアルバム『⼼⾳』は、キャリア初となる“全曲新曲”アルバム。 近年に配信リリースされた楽曲「flowers」「GET BACK」「シビレル」「尤」はすべて収録されず、2025年下半期以降に制作された新楽曲を中⼼に構成される。
“「⽣きている」というかわりに 僕らは歌を送り出す”、“⼼⾳よ、届け”というコピーが掲げられた本作は、⾃らの「⼼の声」に⽿を傾けながら、今⼀度ゆずの⾳楽を響かせることの喜びと意味、決意と覚悟を感じさせる楽曲が並ぶ。宮城県⽯巻市・トヤケ森⼭で早朝に 撮影されたアルバムジャケット写真は、その決意表明かのようにアコースティックギター を持って佇む北川悠仁、岩沢厚治の後ろ姿が切り取られている。
初回⽣産限定盤には、2025年10⽉に東京・有明アリーナで開催された「ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU」のライブ映像を全編収録。“GET BACK”というフラッグのもと2000年発売の3rdアルバム『トビラ』 のリバイバル公演として銘打たれた同ライブは、『トビラ』の収録曲を中⼼に、本編MCなしでのライブパフォーマンスが繰り広げられたものとなっている。
さらに初回⽣産限定盤、通常盤の初回プレス分の封⼊特典として＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞と銘打ったスペシャルイベントの抽選応募券シリアル ナンバーが封⼊。2026年4⽉25⽇(⼟)に、ゆずのデビュー時からの所属レーベルであるTOY’S FACTORYにて、弾き語りスタイルで “30分⽣声ライブ”を開催。同⽇2公演の実施で、それぞれ当選した50名を特別招待する。
発表に伴い、ニューアルバム『⼼⾳』の予約受付も各店舗にてスタート。店舗限定予約特典もあわせて公開された。
■ニューアルバム『⼼⾳』
2026年3⽉11⽇(⽔)発売
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/shinon
予約リンク：https://tf.lnk.to/SHINON_CD
収録楽曲：未定
【初回⽣産限定盤】価格：￥7,700（税込）
CD+Blu-ray TFCC-81183〜81184
CD+DVD TFCC-81185〜81186
「ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK
トビラ Supported by ITOCHU」ライブ映像
収録内容
01.幸せの扉
02.⽇だまりにて
03.仮⾯ライター
04.ガソリンスタンド
05.新しい朝
06.何処〜通りゃんせ(TOBIRA Mashup)
07.ねぇ
08.⾶べない⿃
09.⼼のままに
10.尤
11.T.W.L
12.嗚呼、⻘春の⽇々
13.GET BACK
14.夏⾊
15.午前九時の独り⾔
【通常盤】価格：￥3,300（税込）
CD のみ TFCC-81187
＜初回⽣産限定盤・通常盤共通 初回プレス分 封⼊特典＞
「ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY」 抽選応募券シリアルナンバー封⼊
＜公演概要＞
ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY 2026年4⽉25⽇(⼟)
東京・渋⾕ TOY’S FACTORY
【⼀部】12:00 開場 / 13:00 開演 13:30 終演予定
【⼆部】15:00 開場 / 16:00 開演 16:30 終演予定
＜応募期間＞
2026年3⽉10⽇(⽕) 10:00〜 2026年3⽉20⽇（⾦）23:59 まで
＜当選通知＞
2026年4⽉上旬
■ライブBlu-ray & DVD『LIVE FILMS 図鑑』
2026年2⽉25⽇(⽔)発売
【通常盤】￥9,900(税込)
Blu-ray：TFXQ-78287 / DVD：TFBQ-18308
・封⼊特典：オリジナルライブフォトカード(8枚)
【FC盤】￥15,000(税込)
Blu-ray：PPTF-7134〜7137 / DVD：PPTF-1070〜1073
※完全受注⽣産 ※FC「ゆずの輪」会員限定
※YUZU Official Store限定販売SPECIAL ART BOX仕様
▼特典映像
・「付録」(2024/2/24横浜アリーナ公演)
・ゆず×⽇産SAKURA「YUZUご当地図鑑」
▼特典CD
YUZU LIVE CD『図鑑』(2枚組)
▼封⼊特典
オリジナルライブフォトカード12枚
※通常盤に封⼊されるオリジナルライブフォトカードとは絵柄が異なります。
▼収録曲 ※通常盤 / FC盤
01 Overture -harmonics-
02 図鑑
03 かける
04 RAKUEN
05 みぞれ雪
06 いつか
07 シャララン
08 つぎはぎ
09 SUBWAY
10 ⼗字星
11 ⻘
12 スミレ
13 花⾔霊
14 ワンダフルワールド
15 栄光の架橋
16 Frontier
17 夏⾊
18 Chururi
19 Interlude -harmonies-
20 flowers
21 ビューティフル
22 伏線回収
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/livefilms_zukan/
■Blu-ray & DVD『録歌選 図鑑』
2026年2⽉25⽇(⽔)発売
※FC「ゆずの輪」会員限定販売
Blu-ray PPTF-7138 / DVD PPTF-1074
￥4,400(税込)
▼収録曲
1 SUBWAY
2 ビューティフル
3 Chururi
4 伏線回収
5 flowers
▼特典映像
・Documentary Film SUBWAY -Behind The Scenes-
・北川悠仁 × 図鑑 Special Movie
■＜ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ＞
2026年2⽉15⽇(⽇) ⼤阪城ホール
open15:00 / start16:00
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzuorchestra_2026
■＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞
5⽉04⽇(⽉/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
5⽉05⽇(⽕/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ
open15:00 / start16:00
5⽉16⽇(⼟) 愛知・⽇本ガイシホール
5⽉17⽇(⽇) 愛知・⽇本ガイシホール
open15:00 / start16:00
5⽉23⽇(⼟) 広島・広島グリーンアリーナ
5⽉24⽇(⽇) 広島・広島グリーンアリーナ
open15:00 / start16:00
5⽉30⽇(⼟) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
5⽉31⽇(⽇) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA
open15:00 / start16:00
6⽉06⽇(⼟) 神奈川・K アリーナ横浜
6⽉07⽇(⽇) 神奈川・K アリーナ横浜
open14:30 / start16:00
6⽉13⽇(⼟) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
6⽉14⽇(⽇) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ
open15:00 / start16:00
6⽉23⽇(⽕) 大阪・⼤阪城ホール
6⽉24⽇(⽔) 大阪・⼤阪城ホール
open17:30 / start18:30
7⽉11⽇(⼟) 福岡・マリンメッセ福岡A館
7⽉12⽇(⽇) 福岡・マリンメッセ福岡A館
open15:00 / start16:00
7⽉18⽇(⼟) 福井・サンドーム福井
7⽉19⽇(⽇) 福井・サンドーム福井
open15:00 / start16:00
7⽉24⽇(⾦) 神奈川・横浜アリーナ
open17:30 / start18:30
7⽉25⽇(⼟) 神奈川・横浜アリーナ
7⽉26⽇(⽇) 神奈川・横浜アリーナ
open15:00 / start16:00
特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2026
