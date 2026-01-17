ゆずが、3⽉11⽇(⽔)にニューアルバム『⼼⾳』(読み：しんおん)をリリースすることが決定した。アルバムアートワークと新アーティスト写真とともにティザー映像も公開されている。

2027年のデビュー30周年、そして⾃⾝初の弾き語りアリーナツアーを⽬前に控えるゆずの19作⽬となるオリジナルアルバム『⼼⾳』は、キャリア初となる“全曲新曲”アルバム。 近年に配信リリースされた楽曲「flowers」「GET BACK」「シビレル」「尤」はすべて収録されず、2025年下半期以降に制作された新楽曲を中⼼に構成される。

“「⽣きている」というかわりに 僕らは歌を送り出す”、“⼼⾳よ、届け”というコピーが掲げられた本作は、⾃らの「⼼の声」に⽿を傾けながら、今⼀度ゆずの⾳楽を響かせることの喜びと意味、決意と覚悟を感じさせる楽曲が並ぶ。宮城県⽯巻市・トヤケ森⼭で早朝に 撮影されたアルバムジャケット写真は、その決意表明かのようにアコースティックギター を持って佇む北川悠仁、岩沢厚治の後ろ姿が切り取られている。

▲『⼼⾳』アルバムジャケット

初回⽣産限定盤には、2025年10⽉に東京・有明アリーナで開催された「ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK トビラ Supported by ITOCHU」のライブ映像を全編収録。“GET BACK”というフラッグのもと2000年発売の3rdアルバム『トビラ』 のリバイバル公演として銘打たれた同ライブは、『トビラ』の収録曲を中⼼に、本編MCなしでのライブパフォーマンスが繰り広げられたものとなっている。

さらに初回⽣産限定盤、通常盤の初回プレス分の封⼊特典として＜ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY＞と銘打ったスペシャルイベントの抽選応募券シリアル ナンバーが封⼊。2026年4⽉25⽇(⼟)に、ゆずのデビュー時からの所属レーベルであるTOY’S FACTORYにて、弾き語りスタイルで “30分⽣声ライブ”を開催。同⽇2公演の実施で、それぞれ当選した50名を特別招待する。

発表に伴い、ニューアルバム『⼼⾳』の予約受付も各店舗にてスタート。店舗限定予約特典もあわせて公開された。

■ニューアルバム『⼼⾳』

2026年3⽉11⽇(⽔)発売

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/shinon

予約リンク：https://tf.lnk.to/SHINON_CD 収録楽曲：未定

【初回⽣産限定盤】価格：￥7,700（税込）

CD+Blu-ray TFCC-81183〜81184

CD+DVD TFCC-81185〜81186

「ゆずの輪 Presents YUZU LIVE 2025 GET BACK

トビラ Supported by ITOCHU」ライブ映像

収録内容

01.幸せの扉

02.⽇だまりにて

03.仮⾯ライター

04.ガソリンスタンド

05.新しい朝

06.何処〜通りゃんせ(TOBIRA Mashup)

07.ねぇ

08.⾶べない⿃

09.⼼のままに

10.尤

11.T.W.L

12.嗚呼、⻘春の⽇々

13.GET BACK

14.夏⾊

15.午前九時の独り⾔ 【通常盤】価格：￥3,300（税込）

CD のみ TFCC-81187 ＜初回⽣産限定盤・通常盤共通 初回プレス分 封⼊特典＞

「ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY」 抽選応募券シリアルナンバー封⼊ ＜公演概要＞

ゆず ⽣声30分 弾き語りライブ in TOY’S FACTORY 2026年4⽉25⽇(⼟)

東京・渋⾕ TOY’S FACTORY

【⼀部】12:00 開場 / 13:00 開演 13:30 終演予定

【⼆部】15:00 開場 / 16:00 開演 16:30 終演予定 ＜応募期間＞

2026年3⽉10⽇(⽕) 10:00〜 2026年3⽉20⽇（⾦）23:59 まで ＜当選通知＞

2026年4⽉上旬

■ライブBlu-ray & DVD『LIVE FILMS 図鑑』

2026年2⽉25⽇(⽔)発売

【通常盤】￥9,900(税込)

Blu-ray：TFXQ-78287 / DVD：TFBQ-18308

・封⼊特典：オリジナルライブフォトカード(8枚)

【FC盤】￥15,000(税込)

Blu-ray：PPTF-7134〜7137 / DVD：PPTF-1070〜1073

※完全受注⽣産 ※FC「ゆずの輪」会員限定

※YUZU Official Store限定販売SPECIAL ART BOX仕様

▼特典映像

・「付録」(2024/2/24横浜アリーナ公演)

・ゆず×⽇産SAKURA「YUZUご当地図鑑」

▼特典CD

YUZU LIVE CD『図鑑』(2枚組)

▼封⼊特典

オリジナルライブフォトカード12枚

※通常盤に封⼊されるオリジナルライブフォトカードとは絵柄が異なります。

▼収録曲 ※通常盤 / FC盤

01 Overture -harmonics-

02 図鑑

03 かける

04 RAKUEN

05 みぞれ雪

06 いつか

07 シャララン

08 つぎはぎ

09 SUBWAY

10 ⼗字星

11 ⻘

12 スミレ

13 花⾔霊

14 ワンダフルワールド

15 栄光の架橋

16 Frontier

17 夏⾊

18 Chururi

19 Interlude -harmonies-

20 flowers

21 ビューティフル

22 伏線回収

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/livefilms_zukan/

■Blu-ray & DVD『録歌選 図鑑』

2026年2⽉25⽇(⽔)発売

※FC「ゆずの輪」会員限定販売

Blu-ray PPTF-7138 / DVD PPTF-1074

￥4,400(税込)

▼収録曲

1 SUBWAY

2 ビューティフル

3 Chururi

4 伏線回収

5 flowers

▼特典映像

・Documentary Film SUBWAY -Behind The Scenes-

・北川悠仁 × 図鑑 Special Movie

■＜ゆず×FM OSAKA 55th Anniversary Premium Concert ゆずオーケストラ＞

2026年2⽉15⽇(⽇) ⼤阪城ホール

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzuorchestra_2026

■＜ゆず 弾き語りアリーナツアー 2026＞

5⽉04⽇(⽉/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

5⽉05⽇(⽕/祝) 宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉16⽇(⼟) 愛知・⽇本ガイシホール

5⽉17⽇(⽇) 愛知・⽇本ガイシホール

open15:00 / start16:00

5⽉23⽇(⼟) 広島・広島グリーンアリーナ

5⽉24⽇(⽇) 広島・広島グリーンアリーナ

open15:00 / start16:00

5⽉30⽇(⼟) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

5⽉31⽇(⽇) ⻑崎・⻑崎スタジアムシティ HAPPINESS ARENA

open15:00 / start16:00

6⽉06⽇(⼟) 神奈川・K アリーナ横浜

6⽉07⽇(⽇) 神奈川・K アリーナ横浜

open14:30 / start16:00

6⽉13⽇(⼟) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

6⽉14⽇(⽇) 北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

open15:00 / start16:00

6⽉23⽇(⽕) 大阪・⼤阪城ホール

6⽉24⽇(⽔) 大阪・⼤阪城ホール

open17:30 / start18:30

7⽉11⽇(⼟) 福岡・マリンメッセ福岡A館

7⽉12⽇(⽇) 福岡・マリンメッセ福岡A館

open15:00 / start16:00

7⽉18⽇(⼟) 福井・サンドーム福井

7⽉19⽇(⽇) 福井・サンドーム福井

open15:00 / start16:00

7⽉24⽇(⾦) 神奈川・横浜アリーナ

open17:30 / start18:30

7⽉25⽇(⼟) 神奈川・横浜アリーナ

7⽉26⽇(⽇) 神奈川・横浜アリーナ

open15:00 / start16:00

特設サイト：https://yuzu-official.com/pages/yuzu_arenatour2026

