政治ジャーナリストの田崎史郎氏が１７日、テレビ朝日系「ワイド！スクランブル サタデー」（土曜・午前１１時半）に生出演した。

番組では、高市早苗首相が２３日に召集される通常国会の冒頭で衆院解散することを決断したことを報じた。また、立憲民主党の野田佳彦、公明党の斉藤鉄夫両代表が１６日に国会内で記者会見し、衆院選の選挙協力のため結成した新党の名称を「中道改革連合」とすると発表したことを伝えた。

衆院選へＭＣを務める同局の松尾由美子アナウンサーは「自民党が単独過半数を取れるかどうか？田崎さんに予想してもらいました」と伝えると、田崎氏は「間違うかもわかりませんけど」とし「自民党の単独過半数は微妙だと思います」と明かした。

さらに「日本維新の会を足しても過半数行くかどうか…それが焦点なるだろうと思います」と指摘した。

続けて「微妙だって申し上げるのはね、自民党にとって今回の選挙、プラス要素は高市人気なんですよ。高市さんに人気があっても、それが自分の票にどれだけ上積みされるかがわからない」と解説した。

さらに「マイナス要素は、公明党・創価学会の票がなくなるわけですね、多くの人にとって」とし「それが相手候補に立憲民主党の候補者にのっかってしまう」と指摘した。続けて「もう１つは、参政党が選挙に擁立することで…２年前の総選挙の時は、なかったわけですよ参政党の存在が大きくは」とし「それが参政党に票を奪われてしまう。それによって公明・創価学会票が抜けて、参政党には取られて、おそらくあの選挙区によっては、２、３万票は自分の票が減ってしまう」と解説した。

その上で「そういう要素があって、さて、どれが一番強い要素として出てくるのかが全く分からないんです、今、現在は」と解説した。

これに松尾アナは「参政党ですけれども、前回、（自民党は）保守の票が取られてしまいましたけれども、今回は高市さんが総理になったことで、その保守票が戻ってくるとも言われていますけれども、それはどうでしょうか」と尋ねた。田崎氏は「参政党の票は戻ってこないんじゃないですかね。少しは戻ってくるかも分かりませんが、参政党自身がやっぱり、得票を増やしていくって感じじゃないでしょうか」と解説した。