無傷の３連勝を飾った３歳牝馬にＳＮＳでは衝撃が広がっている。１７日に行われた紅梅Ｓ・リステッド（京都・芝１４００メートル＝９頭立て）は、単勝オッズ１・６倍の１番人気に推されたリリージョワ（牝３歳、栗東・武幸四郎厩舎、父シルバーステート）が圧勝。桜花賞戦線を意識させる無敗馬に注目が集まっている。

大外枠から好スタートを切ったリリージョワは少し力みながら追走したが、３コーナー手前では馬の行く気に任せて先頭へ誘導した。最初の３ハロンが３４秒８という特に速いペースではなかったが、後続を引き離す形で一人旅に。セーフティーリードを保って迎えた直線は、ルメール騎手が手綱を持ったまま。残り１００メートル過ぎでは鞍上が後ろを振り返る余裕も。ほとんど追わなくても後続との差はいっこうに詰まらず、最後は流しながら４馬身差で圧勝した。勝ち時計は１分２０秒７（良）。

リリージョワは札幌のデビュー戦を３馬身半差で快勝。２戦目のもみじＳでは逃げ切って、のちに阪神ＪＦで２着に好走するダイヤモンドノットを半馬身差で倒している。今回は３か月ぶりの休み明けで馬体重が１６キロ増。２戦目でルメール騎手が「もう少し落ち着かないといけない」と課題を挙げていたように、今後も気性面に注意が必要かもしれない。

無傷の３連勝を飾ったリリージョワにＳＮＳでは「相当強いぞ」「カーインライジングやん」「なんだこいつｗｗｗ」「さすがに強そう」「桜花賞ワンチャンある」「この世代の短距離路線総舐めしそう」「桜花賞まで順調に行ってもらいたいですね！」「牝馬クラシック路線にすごいのが出てきましたね！」「気持ちが入り過ぎるが速くて強い馬です」「距離もつなら桜花賞でもやれそう」「シルステからようやく大物誕生だ」「追わずにこの差よ？」などの反応が寄せられている。