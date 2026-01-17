清春が新たな情報発信拠点となるオフィシャルYouTubeチャンネル『おきるねるきよはる』を開設した。先ごろその第一回目が配信されたが、1月19日18時に公開される第2回目の配信内容がアナウンスとなった。

先ごろ公開された第1回配信の前半部では、チャンネル名決定の様子や、今後の配信に向けた思いが語られた。そして後半では、初ゲストとしてお笑いコンビ“さらば青春の光”の森田哲矢を迎え、古着ショップ“RUMHOLE beruf”にて古着選びロケを実施。YouTube界の先輩である森田からアドバイスをもらう狙いでスタートした本企画だが、冒頭から森田によるガチなダメ出しも。また、森田との古着選び企画では、清春が自信を持って勧めた“推しジーンズ”を巡って、二人の間で絶妙な駆け合いが展開された。清春の熱い推薦に対して森田が放った意外な一言に、清春が思わず「逃げたな（笑）」と突っ込む場面は、気心の知れた二人だからこそのリラックスした空気感も見どころだ。

そして、1月19日18時に公開される第2回配信では、第1回目に引き続いて森田哲矢をゲストに迎え、居酒屋トークが繰り広げられる。普段から仲の良い二人だからこその“芸”と“音”の真実の大暴露は必見。ロック界とお笑い界という異色の組み合わせならではのトークは、テレビでは見られない“素”や思わぬエピソードも満載だとのこと。

