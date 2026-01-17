日本ハムの伊藤大海投手が１７日、侍ジャパンでチームメートとなるエンゼルス・菊池雄星投手との共闘を心待ちにした。ここまで特に接点はなかったが、ＹｏｕＴｕｂｅなどをよく見ていた左腕にＳＮＳを通じてあいさつ。言葉で伝える能力が高い菊池と、実際に対面することを楽しみにしている。

６学年上の雄星は、伊藤にとって甲子園での雄姿も強く印象に残っている。近年もよく動画を見ていたことを明かし「言語化するのが上手だなと勉強になる。自分の解釈をかみ砕いて話している。知識が多いからそういうことができると思うので、何げない言葉からヒントを得られるように、コミュニケーションを取らせて頂きたいなと思っています」と語った。

エスコンで行う自主トレは順調。この日はＷＢＣ球でのキャッチボールを行い、変化球も一通り確認した。「結構いい感じに来てるかなと思います。でも焦らず、もうちょっと時間かけて。肩肘は問題ないんですけど、指先とかがあんまり先にやっちゃうと、むけちゃったりするので」と現状を語った伊藤。２度目の大舞台へ、冷静に準備を進めている。