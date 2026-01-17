PENGUIN RESEARCH、デビュー10周年記念で全国ツアー＆アルバムリリースを発表。新曲「雨天続行」先行配信へ
PENGUIN RESEARCHが、デビュー10周年記念となる全国ツアー＜Penguin Go a Road 2026 “Re:SEARCH”＞の開催を発表した。
本ツアーは5月21日（木）東京・渋谷CLUB QUTTROを皮切りに、全国11都市11公演で開催される。チケット最速先行は1月18日（日）21:00よりPENGUIN RESEARCHオフィシャルファンクラブ「ペンギン研究所」にて受付開始となる。
また、4月22日（水）にはニューアルバムの発売も決定した。こちらにはTVアニメ『杖と剣のウィストリア』オープニング主題歌「Fire and Fear」、Nintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』オープニングテーマ「フラッシュバック」を含め、バンドの“これまでと現在、そしてこれから”を詰め込んだ楽曲群を収録予定だ。
デビュー10周年記念日前日となる1月19日（月）の0時からは、最新アルバムから新曲「雨天続行」が先行配信される。今作をひっさげてのツアーとあわせ楽しんでほしい。
■「雨天続行」
2026年1月19日（月）配信スタート
https://PenguinResearch.lnk.to/uten_zokkou
※配信先リンクは1/19（月）0時より有効となります
■＜Penguin Go a Road 2026 “Re:SEARCH”＞
2026年
5/21（木）東京都 渋谷CLUB QUATTRO 開場 18:15／開演 19:00
5/23（土）岐阜県 岐阜CLUB ROOTS 開場 16:30／開演 17:00
6/13（土）千葉県 柏PALOOZA 開場 16:15／開演 17:00
6/27（土）宮城県 仙台darwin 開場 16:30／開演 17:00
7/11（土）埼玉県 HEAVEN’S ROCK 熊谷 VJ-1 開場 16:30／開演 17:00
7/18（土）兵庫県 神戸VARIT. 開場 16:30／開演 17:00
8/8（土）埼玉県 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3 開場 16:30／開演 17:00
8/15（土）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO 開場 16:15／開演 17:00
8/30（日）福岡県 DRUM Be-1開場 16:30／開演 17:00
9/11（金）大阪府 梅田CLUB QUATTRO 開場 18:15／開演 19:00
9/26（土）神奈川県 CLUB CITTA’ 開場 16:30／開演 17:30
＜チケット券種＞
立見：\5,200／ツアーロゴタオル付 \7,000 ※税込、ドリンク代別
＜チケット受付＞
最速先行：FC「ペンギン研究所」にて受付 http://k.penguinresearch.jp/
1/18（日）21:00〜1/25（日）23:59
ライブ情報：https://www.penguinresearch.jp/live/
■『PENGUIN RESEARCH 10周年フルアルバム（仮題）』
2026年4月22日（水）発売
アルバム予約ページ：https://penguinresearch.lnk.to/10thAL
・初回生産限定盤（CD+BD） VVCL 2867-2868 / ￥4,400（税込）
☆三方背ケース仕様
☆特典映像収録Blu-ray同梱
・通常盤（CD） VVCL 2869 / ￥3,300（税込）
■Nintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』
タイトル UN:LOGICAL（アンロジカル）
機種 Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite
発売日 2026年1月22日（木）発売
ジャンル 非論理な恋を描くADV
プレイ人数 1人
CERO C（15歳以上対象）
希望小売価格
通常版：8,580円（税込）
限定版：限定 Revelation BOX （リベレーションボックス ）：12,980円（税込）
ダウンロード版：8,580円（税込）
作品・商品オフィシャルHP https://licobits-game.com/unlogical/
■＜PENGUIN RESEARCH 10th ANNIVERSARY TOUR “敗者復活戦自由形”＞
終了公演は割愛
2026年1月18日（日）東京 EX THEATER ROPPONGI
開場/開演 16:30/17:30
ライブ情報：https://www.penguinresearch.jp/live/
