PENGUIN RESEARCHが、デビュー10周年記念となる全国ツアー＜Penguin Go a Road 2026 “Re:SEARCH”＞の開催を発表した。

本ツアーは5月21日（木）東京・渋谷CLUB QUTTROを皮切りに、全国11都市11公演で開催される。チケット最速先行は1月18日（日）21:00よりPENGUIN RESEARCHオフィシャルファンクラブ「ペンギン研究所」にて受付開始となる。

また、4月22日（水）にはニューアルバムの発売も決定した。こちらにはTVアニメ『杖と剣のウィストリア』オープニング主題歌「Fire and Fear」、Nintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』オープニングテーマ「フラッシュバック」を含め、バンドの“これまでと現在、そしてこれから”を詰め込んだ楽曲群を収録予定だ。

デビュー10周年記念日前日となる1月19日（月）の0時からは、最新アルバムから新曲「雨天続行」が先行配信される。今作をひっさげてのツアーとあわせ楽しんでほしい。

■＜Penguin Go a Road 2026 “Re:SEARCH”＞ 2026年

5/21（木）東京都 渋谷CLUB QUATTRO 開場 18:15／開演 19:00

5/23（土）岐阜県 岐阜CLUB ROOTS 開場 16:30／開演 17:00

6/13（土）千葉県 柏PALOOZA 開場 16:15／開演 17:00

6/27（土）宮城県 仙台darwin 開場 16:30／開演 17:00

7/11（土）埼玉県 HEAVEN’S ROCK 熊谷 VJ-1 開場 16:30／開演 17:00

7/18（土）兵庫県 神戸VARIT. 開場 16:30／開演 17:00

8/8（土）埼玉県 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3 開場 16:30／開演 17:00

8/15（土）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO 開場 16:15／開演 17:00

8/30（日）福岡県 DRUM Be-1開場 16:30／開演 17:00

9/11（金）大阪府 梅田CLUB QUATTRO 開場 18:15／開演 19:00

9/26（土）神奈川県 CLUB CITTA’ 開場 16:30／開演 17:30 ＜チケット券種＞

立見：\5,200／ツアーロゴタオル付 \7,000 ※税込、ドリンク代別 ＜チケット受付＞

最速先行：FC「ペンギン研究所」にて受付 http://k.penguinresearch.jp/

1/18（日）21:00〜1/25（日）23:59

ライブ情報：https://www.penguinresearch.jp/live/

■『PENGUIN RESEARCH 10周年フルアルバム（仮題）』

2026年4月22日（水）発売

アルバム予約ページ：https://penguinresearch.lnk.to/10thAL ・初回生産限定盤（CD+BD） VVCL 2867-2868 / ￥4,400（税込）

☆三方背ケース仕様

☆特典映像収録Blu-ray同梱 ・通常盤（CD） VVCL 2869 / ￥3,300（税込）

■Nintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』 タイトル UN:LOGICAL（アンロジカル）

機種 Nintendo Switch／Nintendo Switch Lite

発売日 2026年1月22日（木）発売

ジャンル 非論理な恋を描くADV

プレイ人数 1人

CERO C（15歳以上対象） 希望小売価格

通常版：8,580円（税込）

限定版：限定 Revelation BOX （リベレーションボックス ）：12,980円（税込）

ダウンロード版：8,580円（税込） 作品・商品オフィシャルHP https://licobits-game.com/unlogical/

■＜PENGUIN RESEARCH 10th ANNIVERSARY TOUR “敗者復活戦自由形”＞

終了公演は割愛

2026年1月18日（日）東京 EX THEATER ROPPONGI

開場/開演 16:30/17:30 ライブ情報：https://www.penguinresearch.jp/live/