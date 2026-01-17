割烹 樋山初コラボ！らあめん花月嵐『松茸ラーメン』

「らあめん花月嵐」にて、2026年1月7日(水)より『松茸ラーメン』を販売中。

松茸料理の人気店「割烹 樋山」との初コラボレーションにより誕生した、芳醇な香りと旨みを凝縮した一杯が、113店舗限定で登場しました。

らあめん花月嵐『松茸ラーメン』

商品名：松茸ラーメン

販売開始日：2026年1月7日(水)

価格：1,880円(税込)

販売店舗：国内のらあめん花月嵐 113店舗限定

監修：割烹 樋山（熊木シェフ）

使用食材：ブータン・ゲネガ産「金の松茸」

ラーメンチェーン「らあめん花月嵐」が、松茸料理の名店「割烹 樋山」とタッグを組み、これまでにない贅沢なラーメンを開発しました。

「割烹 樋山」の熊木シェフ発案のもと、松茸の魅力を最大限に引き出すことに挑戦した意欲作です。

販売は全国のらあめん花月嵐のうち113店舗限定となっており、数量限定のため各店舗で売り切れ次第終了となります。

この時期だけの特別な味わいに注目が集まります。

希少な「金の松茸」と特製醤油タレ

本商品の最大のこだわりは、使用されている食材の質にあります。

一般の立ち入りが禁止されているブータンの国有地・山岳地帯でのみ採取される、最高ランク品質の「金の松茸」を贅沢に使用。

この希少な松茸をベースとなる甘旨醤油スープで煮込み、さらに熊木シェフ特製の醤油タレを重ねることで、松茸本来の香りを力強く立たせています。

口に含んだ瞬間に広がる芳醇な風味と、凝縮された旨みは、まさに「渾身の一杯」と呼ぶにふさわしい仕上がりです。

販売店舗の詳細は、らあめん花月嵐の公式サイトにて確認可能です。

