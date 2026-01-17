¡Ú¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡Û¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤¬·è¾¡¿Ê½Ð¡¡À¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¤ÎÆñÅ¨¤ò°µÅÝ¤·¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç²¼¤¹¡Ò¥¤¥ó¥ÉOP¡Ó
¡þ¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó ¥¤¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó2026(ÆüËÜ»þ´Ö13¡Á18Æü¡¢¥¤¥ó¥É¡¦¥Ë¥å¡¼¥Ç¥ê¡¼)
¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¡¦¥¤¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤Î½à·è¾¡¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö17Æü¤Ë³«ºÅ¡£½÷»Ò¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç¤ÏÊ¡ÅçÍ³µªÁª¼ê¡¦¾¾ËÜËãÍ¤Áª¼ê¤Î¡È¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¡É¤¬¡¢³Ê¾å¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¥Ú¥¢¤Ë¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
½à·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Î¥¿¥ó ¥Ñ¡¼¥ê¡¼Áª¼ê¡¦¥Æ¥£¥Ê ¥à¥é¥ê¥¿¥é¥óÁª¼ê¥Ú¥¢¡£¤³¤Î¥Ú¥¢¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¯2°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀï¤Ç¤ÏÆ±6°Ì¤Î¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤¬3¾¡5ÇÔ¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÆñÅ¨¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â2025Ç¯Ëö¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥º¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤¬¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¡£Ä¹¤¤¥é¥ê¡¼¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¹¶Î¬¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤âÂè1¥²¡¼¥à¤«¤é°ìÅÙ¤â¥ê¡¼¥É¤ò¾ù¤é¤º¡¢¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤¬21-16¤ÇÀè¼è¡£Âè2¥²¡¼¥à¤âÆ¬¤«¤é5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç°ìµ¤¤ËÆÍ¤Êü¤·¡¢Áê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤Þ¤¹¡£¥²¡¼¥à¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃ¥¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï5Ï¢Â³¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµö¤¹¾ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤¬¡Ö2-0¡×(21-16¡¢21-13)¤Ç¥¹¥È¥ì¡¼¥È¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£·è¾¡¤ÎÁê¼ê¤Ï¡¢¤³¤Î¤¢¤È¹Ô¤ï¤ì¤ëÃæ¹ñ¤ÎÎÀ»½ñÁª¼ê¡¦ëýÇ«Áª¼ê¥Ú¥¢(Æ±1°Ì)¤È¡¢´Ú¹ñ¤Î¥¤¡¦¥½¥ÒÁª¼ê¤È¥Ú¥¯¡¦¥Ï¥ÊÁª¼ê¥Ú¥¢(Æ±5°Ì)¤Î»î¹ç¤Î¾¡¼Ô¡£¥Õ¥¯¥Þ¥Ä¥Ú¥¢¤Î2026Ç¯½éÍ¥¾¡¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£