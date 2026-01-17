前広島の広島・田中広輔内野手（３６）が１７日、現役引退を発表した。マツダスタジアムを訪れ、「私、田中広輔は、引退することを決めました。１２年間、ありがとうございました」と話した。

会見の主な一問一答は下記の通り。

−決断に至った経緯を教えてください。

「もちろん現役続行というのを考えながら動いていた半分、やはり自分の年齢とか、これだけプロでプレーしてきたので、自分がどういう状況に置かれているかというのも理解はしていたので、年内にやめるという決断はしていました」

​−現役続行を目指し、いろんなお話もあったと思いますが、ＮＰＢへのこだわりがあったのでしょうか。

「そうですね、基本はＮＰＢ一本でというので。それ以外でプレーするのは考えていなかったので」

​−年内で一区切りという思いだったのでしょうか。

「やっぱり自分のやってきた経験上、また『まだやれる』という思いももちろんあったんですけど、気持ちだけで（プロの世界は）できないというのも理解しているので。そういったものも踏まえて決断しました」

−ご家族など周りの方への相談と、その影響はありましたか。

「相談した人の中には 『もういいんじゃないか』『十分やったんじゃないか』と声をかけてくれる方もいたので、『そうだよな』と思いながら。僕自身、１２年間本当に勝つこと、チームのためにと思いながらやってこられたので、それに対して悔いはないし、後悔もないです」

−１２年間の中で一番の思い出を教えてください

「一番の思い出ですか…。やっぱり優勝したこともありますし、ＷＢＣに出たりとか、たくさんいい思いもしたんですけど。あえて挙げるなら、フルイニング出場が途切れた試合ですかね。それが自分の中でターニングポイントというか。僕の一番の強みだった部分が崩れた時だったので、そこが一番（印象に）残っています」

−今後については。

「未定というか、時間ができたのでゆっくり考えながら過ごしていきたいです」