女優天海祐希（58）が17日、TBSラジオ「土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜午前9時）にゲスト出演。東京の芸人を激励した。

お笑い好きとして知られる天海。ナイツ塙宣之から「中川家さんとかお好きじゃないですか。関西のお笑いが好きになったのって、宝塚に行ってからですか？」と質問を受けた。

天海は「吉本のテレビ（番組）があるんですよね。そういうのを関西の同期にいろいろ話を聞いて、ああそうなんだと思って」と興味を持ったとしつつ、「でも関西のお笑いが大好きっていうわけじゃないんです。個人的には東京の方に頑張ってもらいたい思いがすごくあって」。続けて「何か押されてるじゃないですか。押されてる、関西に。それがすごい悔しい。悔しいんですよ。下町出身としては、下町頑張れ！とか思っちゃうんです」と台東区上野出身として熱っぽく語った。

塙が「この前石橋貴明さんが同じこと言ってた。（出身が）東京だから。『関西に押されてんじゃないの！？』って」と笑うと、天海は「そうそうそう。そう思いますよ。ちょっと頑張ってくださいよ！漫才協会！」と塙が会長を務める漫才協会にもエールを送った。

東京芸人の気質については「東京の方ってクールなところがあるから、みんなで徒党を組んでっていう、おおっぴらにするタイプじゃないんですよね」と私見。「情が厚い分、ここぞという時には助け合うけれど、普段から群れることはあまりしないのかもしれないですね」と分析していた。