ただの電子音じゃダメ？「人の声」である納得の理由

交差点で信号待ちをしていると、大型バスやトラックから「ピロン、ピロン、左へ曲がります」といったアナウンスが聞こえてくることがあります。乗用車にはないこの機能、なぜわざわざ「人の声」で喋らせているのでしょうか。

かつて、こうした大型車の警報音は、トラックなどの後退時によく聞く「ピーピー」というブザー音（バックブザー）が一般的でした。

しかし、この単純な電子音には弱点がありました。

都会の騒音や工事現場の音などに紛れやすく、周囲の歩行者や自転車が「何の警告音なのか」を瞬時に判断しにくいのです。

そこで普及したのが、具体的な言葉で伝える「ボイスアラーム」です。「左へ曲がります」「バックします」と人の声でアナウンスすれば、子供からお年寄りまで、誰でも直感的に「当該車両がこれからどう動くのか」を理解できます。

これは、単なる騒音ではなく、歩行者に具体的な危険を伝え、注意を促すための、日本ならではの安全への工夫です。メーカー側も、安全性向上のためにボイスアラームを採用していると明言しています。

では、なぜそこまでして周囲に知らせる必要があるのでしょうか。

それは大型車特有の「構造的な死角」が関係しています。バスやトラックは車体が長く、交差点を曲がる際に前輪と後輪の通る場所が大きくズレる「内輪差」が発生します。

これにより、前輪は通過できても、後輪が交差点の角にいる歩行者や自転車を巻き込んでしまう危険性が高いのです。

実は義務じゃない？ 変化する「音のルール」

加えて、運転席から見て左後方は、サイドミラーだけでは確認しきれない広大な死角となります。



左折時にしゃべる機能は義務ではない（画像：写真AC）



ドライバーがどれだけ注意しても見えない範囲がある以上、車両側から「そっちへ行くよ」と外に向けて警告を発し、歩行者や自転車に気づいてもらうことが、悲惨な巻き込み事故を防ぐ「最後の砦」となるのです。

では、この「左へ曲がります」というアラームは、法律で装着が義務付けられているのでしょうか。

じつは、現時点では左折時の音声アラーム自体は、すべての大型車に対する法的な義務ではありません。

街中でよく耳にするのは、多くのバス会社や運送会社が、事故を防ぐために高い安全基準を設け、自主的に採用している結果です。

しかし、大型車の事故対策に対する社会的な要請は年々強まっており、安全基準は厳しくなる一方です。

その象徴的な動きが「バックアラーム」です。国土交通省は、車両の後退時に警報を発する「車両後退通報装置」について、2025年1月19日以降の新型車から装着を義務化することを決めています。

これまでは自主的な装備だった警報装置が、これからは法律で必須の装備として扱われるようになるのです。

左折時のアラームは今のところ義務化までは至っていませんが、痛ましい巻き込み事故を一件でも減らすため、クルマが「声」で危険を知らせる機能は、今後ますます重要になっていくでしょう。